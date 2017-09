C's pone a Navarro contra las cuerdas con el hotel del Estadio

La frustrada venta del módulo hotelero del Estadio Carranza sigue generando dudas e inquietudes entre los grupos de la oposición. En concreto, el Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas para el pleno que se celebrará el próximo 29 de septiembre con el fin de conocer las gestiones y negociaciones que el concejal delegado de Economía y Hacienda, David Navarro, ha llevado a cabo durante los últimos meses.

El portavoz de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, señala que «estamos hablando de una partida de casi 10 millones de euros que finalmente no ha entrado en las arcas municipales». Recuerda que Navarro aseguró que «no podía facilitar la información para no interferir en las negociaciones, pero una vez reconocida por el equipo de gobierno la ausencia de oferta viable al haberse requerido a Zona Franca para el ejercicio de opción de compra prevista en el contrato, suponemos que no existe ya inconveniente alguno para que pueda informarse sobre el contenido de las gestiones y negociaciones realizadas con eventuales interesados en la compra».

Entre las preguntas realizadas está el número e identidad de las personas y/o empresas que se han interesado en la compra del módulo hotelero.

Por otro lado, la fecha en que se produjeron los contactos de cada uno de estos interesados con el Ayuntamiento, la fecha y lugar en el que se celebraron las reuniones con los interesados, las personas que asistieron a tales reuniones (identificando en particular a los técnicos del Ayuntamiento que hubieran acudido a ellas en su caso) y el contenido material y explicación con detalle de las ofertas cursadas por los interesados en su caso.

Ciudadanos ha solicitado a su vez al equipo de Gobierno que se les remita copia del contenido de todos los expedientes incoados en relación con los intentos de venta del estadio.

Otros de los escritos de los que solicitan copia la formación naranja son aquellos remitidos por los interesados al Ayuntamiento gaditano, cualquiera que sea su naturaleza; y a la inversa, escritos del Consistorio a los interesados en la compra de este módulo, valorado en un total de 9,8 millones de euros.

Por último, Ciudadanos también requiere acceso a los informes elaborados por los técnicos del Ayuntamiento o personal de confianza o externo que hayan sido emitidos en relación con cualquiera de las negociaciones u ofertas relativas a la venta del estadio.

Recordar que el pleno del pasado mes de julio aprobaba trasladar a la Zona Franca la opción de compra gratuita del hotel del Estado en virtud delconvenio firmado por el Consorcio y el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2013.

Días después, el Comité Ejecutivo de Zona Franca rechazaba esta opción de compra aludiendo a un «informe financiero denegatorio» ya que todas las operaciones económicas se encuentran, en la actualidad, supeditadas al Plan de Estabilidad y Saneamiento que el Consorcio tiene en vigor. Esta afirmación supuso un nuevo revés para el equipo de Gobierno.