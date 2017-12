ENTREVISTA ANTONIO SANZ «Podemos trabaja más en dividir a los gaditanos que en sumar» El líder de los populares en la provincia confirma que en el primer trimestre de 2018 se conocerán a los candidatos para las próximas Municipales

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 25/12/2017 12:37h Actualizado: 25/12/2017 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Sanz ha dedicado la mayor parte de su vida a la política, algo que le apasiona y en la que entró con apenas 15 años. Desde entonces, ha ostentado cargos orgánicos en su partido tanto a nivel local, como provincial y regional y desde el año 2015 es delegado del Gobierno central en Andalucía, una región que conoce en a la perfección. No obstante, a pesar de sus responsabilidades fuera de Cádiz, siempre ha estado muy presente en la vida política diaria de la provincia, de la que nunca se ha desligado.

Fue reelegido como presidente provincial con un amplio respaldo de toda la militancia. ¿Como se siente después de seguir contando con la confianza del 99% de su partido?

Me siento plenamente orgulloso y muy satisfecho de contar con el apoyo de la militancia del PP de la provincia de Cádiz y de tener un gran equipo que va a conseguir que nuestro lema se convierta en una realidad: «Unidos para gobernar una provincia líder». Ahora estamos en las mejores condiciones para dar un salto espectacular.

¿Cómo compatibiliza sus cargos como delegado y presidente del PP?. ¿Con jornadas de trabajo maratonianas o delegando en su equipo?

Estar en política es una decisión totalmente voluntaria. Es cierto que mi jornada de trabajo no termina como la de muchas personas, algo que me resta tiempo de ocio y mucho sacrificio en mi vida personal. Pero repito, estoy aquí de forma voluntaria y como una opción personal.

Uno de sus principales retos en la provincia es, además de aumentar las alcaldías, recuperar el gobierno en la Diputación. ¿Qué pronóstico hace de aquí a las Elecciones Municipales de 2019?

Pues nuestro objetivo es sin duda recuperar el gobierno en la Diputación de Cádiz y desde luego no podemos olvidar que la base que sustenta nuestra opción es que somos el primer partido de la provincia en votos.

Se están terminando de celebrar los congresos locales, tras los que se pueden intuir los futuros candidatos de los distintos municipios. ¿Qué calendario maneja el PP para la elección de los alcaldables?

Tenemos previsto culminar el proceso de congresos locales en febrero. El porcentaje de renovación está en un 43% pero el asunto de los candidatos dependerá de cada municipio. No obstante, de los congresos sí que nace la base de la futura candidatura. Queremos que en el primer trimestre comiencen a definirse a los candidatos para las próximas Municipales aunque dependerá de la dirección regional y nacional del partido.

¿Y para Diputación?¿Se ha barajado ya algún candidato?

En un principio se elegirán los 44 candidatos de los 44 municipios de la provincia. Pero sí, el PP presentará también un candidato para la Diputación.

El nombramiento de Teófila Martínez como presidenta de honor del partido, además de un reconocimiento, algunos lo interpretaron como un refuerzo de cara a encabezar nuevamente la lista por Cádiz o como un preludio de una posible retirada. ¿Quién está en lo cierto?

Pues ninguno. Fue un agradecimiento sincero, cariñoso y justo porque la trayectoria política de Teófila ha sido encomiable. Es una líder natural del PP en la provincia y me parecía justo que tuviera este reconocimiento. Nunca ha sido presidenta del partido en Cádiz, pero porque no ha querido, y me siento muy orgulloso de esa decisión. Mi presidencia se basa en un liderazgo compartido donde trabajo codo a codo con personas como Teófila, José Ignacio Landaluce, José Loaiza, María José García-Pelayo, Antonio Saldaña etc... que tienen un potencial político de un gran nivel.

¿Será Teófila la candidata en Cádiz para las Elecciones Municipales?

Teófila es un motor político para la provincia irrenunciable y mientras que esté dispuesta a seguir dejándose la piel por Cádiz, el PP no va a dejar de contar con ella nunca. Eso sí, donde ella decida y cuando ella decida.

Ante la aparición de varias encuestas en las que Podemos parece que se afianza en la ciudad de Cádiz. ¿Cómo ve el escenario de cara a 2019?

Se ha demostrado el fracaso de la acción de gobierno de Podemos, que ha dividido la ciudad. Trabaja más en dividir a los gaditanos que en sumar. Podemos no ha aportado ni un solo proyecto ni novedad en estos años de gestión. Se le recordará por anécdotas como la colocación de banderas pero no por proyectos o realidades y un alcalde no puede vivir de demagogia. La ciudad necesita futuro, empleo y oportunidades.

«Las Aletas será uno de los parques tecnológicos, logísticos e industriales más importantes del país»

¿Cree que en Cádiz ya existe la marca ‘Kichi’ más que Podemos?

Bueno, yo veo a un alcalde que se alinea con independentistas y con radicales. Creo que Kichi está más Podemos que nunca.

Entrando en materia provincial. ¿Cuales son las principales apuestas de inversión del Gobierno para los próximos años en Cádiz?

Es muy importante que haya presupuestos y el PP lo tiene preparado. Otro asunto es que cuente con los apoyos para aprobarlo. Destacar que 2018 es un año clave para impulsar obras como la del nudo de Tres Caminos, el desdoble de la antigua N-340 en su tramo Algeciras-Bolonia, el desdoble de la Nacional IV, además de consolidar las obras del corredor ferroviario, que está en ejecución y que es una prioridad máxima del Gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a ver también la obras del Bajo de la Cabezuela y el nuevo proyecto de Las Aletas.

Se ha suscitado en los últimos días una nueva polémica por la subida del peaje. ¿Qué mensaje mandaría a los ciudadanos después del compromiso de su liberación en el año 2019?

Creo que no se puede caer en esa demagia de imputarle al Gobierno la subida de las tarifas porque entonces también tendrían que hablar de la bajada de este año y del anterior. Es una Ley del año 2000 que se ha ejecutado tanto con los gobiernos del PP como con los del PSOE. Pido un poco de seriedad a los socialistas. Quiero decir además que el PP mantiene firme su compromiso de no prorrogar la concesión del peaje.

«El Gobierno tiene como reto para 2020 en la provincia recuperar 100.000 empleos»

Respecto al desempleo ¿que objetivos se marca el Gobierno en la provincia de Cádiz para estos años?

España tiene un reto como país y es que en 2020 habrá 20 millones de ocupados. El reto en Cádiz significará alcanzar los 100.000 empleos. Ya se han recuperado 44.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la crisis en la provincia y los datos son llamativos. En diciembre de 2011, cuando llegó Rajoy al Gobierno, el paro crecía a un ritmo de un 13,8% anual y ahora de reduce en un 12,4% (datos EPA).

Llevamos años esperando a que Las Aletas sea una realidad y parece que ahora vuelve a despegar.

Sí. Hemos puesto unas bases sólidas de lo que va a ser un gran acuerdo. Se trata del punto de partida de un proyecto ilusionante y de un nuevo modelo basado en situar en Las Aletas uno de los parques tecnológicos, logísticos e industriales más importrantes de toda España. El siguiente paso es que a principios de año se firme el protocolo para presentarlo a los ciudadanos.

¿Hay una apuesta clara del Gobierno por convertir la provincia en la Plataforma Logística del Sur de Europa?

El Gobierno central ha hecho una apuesta clara por esta plataforma y el proyecto de Las Aletas está muy vinculado a lo que será su desarrollo. Hacía falta una institución que fuera capaz de aunar voluntades entre administraciones y a la vez ser el motor del desarrollo económico y social y la Zona Franca de Cádiz sin duda reúne todas esas condiciones. Tiene capacidad de entendimiento con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos y uno de sus objetivos es generar oportunidades de empleo y capacidad económica. El año 2018 va a ser crucial para el impulso de la plataforma.