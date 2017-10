Podemos admite que ofrece pisos compartidos a usuarios de AASS

Carmen Márquez Guerrero tomaba la palabra en el turno de intervenciones ciudadanas del pleno del pasado viernes denunciando que desde la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento le habían ofrecido como solución a su problema de vivienda una habitación en un piso compartido situadoen una finca de la calle Manuel Rancés.

Según explicó esta usuaria, las condiciones de esta vivienda -en la que vive con su hija en una habitación doble- son «indignas» y pedía tanto al alcalde como a los concejales del equipo de Gobierno «un poco de humanidad porque no se puede vivir como yo vivo. Siento miedo cada noche».

Carmen relató su día a día en la vivienda señalando que no salía de la habitación y que el resto de la casa tenía unas condiciones higiénicas «deplorables», con cucarachas, suciedad y personas «bebidas y tiradas en el suelo».

Ayer lunes se personó en la delegación de Asuntos Sociales y le comunicaron que los propietarios de esta finca en la que vive desde hace tres meses «me quieren echar de aquí». La solución que le aportan ahora es acudir a una pensión y pedir un presupuesto para dos o tres días «pero después no sé qué voy a hacer». Durante toda la mañana buscó una pensión pero «me piden el dinero en mano y no se lo puedo dar y me dicen que no se fian del Ayuntamiento porque no paga».

«Me quieren echar de aquí y me dicen que me busque una pensión pero me piden dinero en mano porque no se fian del Ayuntamiento»

Fuentes municipales admitían ayer que, como a todos los usuarios, a Carmen se le ofreció una alternativa. Añadieron que «se le ofreció este lugar porque cumple con la normativa legal y con los requisitos».

Aseguraron además que aunque no existe convenio o acuerdo alguno entre el Ayuntamiento gaditano y la propiedad de esta finca situada en el casco histórico, «sí que está entre las alternativas que se ofrecen porque cumple con la legalidad».

Por otro lado, y respecto a la denuncia de las condiciones en las que se encuentra esta vivienda en la que viven, según la usuaria de Asuntos Sociales, más de una veintena de personas, «oficialmente no existe ninguna denuncia ni consta en la delegación denuncia sobre las malas condiciones higiénicas de este lugar».

Revisión de la vivienda

No obstante, indicó el Ayuntamiento, tras la intervención de esta ciudadana «se va a fiscalizar el tema y se acudirá al lugar para revisar las condiciones en las que se encuentra».

Carmen Márquez lamentaba ayer que no le busquen una solución a su problema. «He ido a la delegación de Asuntos Sociales de la calle Zaragoza, a la Fundación de la Mujer, al Ayuntamiento, pero no me escuchan y si me voy de aquí tendré que dormir en la calle. Llevo tres días sin comer y casi sin dormir».