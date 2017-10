El Pleno reprueba a los concejales del Partido Popular Teófila Martínez e Ignacio Romaní La concejala del PP también tendrá que dar explicaciones sobre su presunta implicación en los papeles de Bárcenas

LA VOZ

Cádiz 27/10/2017 23:38h Actualizado: 27/10/2017 23:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Pleno Municipal de Ayuntamiento de Cádiz, ha aprobado reprobación de los concejales del Partido Popular, Teófila Martínez e Ignacio Romaní. La medida ha salido adelante con los votos favorables del Equipo de Gobierno y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP,

La petición de reprobación para ambos ediles del PP se ha realizado por vía de urgencia tras los insultos y descalificaciones que tuvieron lugar en la Junta General de Cádiz 2000. Unos hechos que el alcalde de Cádiz, José María González, ha calificado de «absolutamente intolerable». González se ha referido al clima de tensión que se lleva viviendo desde el principio de la legislatura «que no se puede vivir por más tiempo» por lo que hay que reprobar este tipo de actitudes. El alcalde ha pedido un mínimo de respecto «para que el debate se pueda producir con argumentos políticos porque el insulto ni la mentira son argumentos políticos». En esta línea ha apuntado que «los concejales tenemos derechos pero también deberes y uno de ellos es la ejemplaridad y por eso debemos ser ejemplo para la ciudadanía».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha calificado la propuesta de “desproporcional” porque se debe aplicar la reprobación “cuando se hace dejación de funciones”. Fran González como portavoz socialista ha recordado que fue el Partido Popular con Teófila Martínez al frente quien presentó un precedente en febrero de 2004 al reprobar al por entonces concejal del PSOE, Rafael Román. González ha señalado que se han vivido momentos de tensión y es necesario «poner pie en pared» y hacer un planteamiento del clima que se suele vivir en las sesiones plenarios a la vez que ha pedido al alcalde que respete y haga que los compañeros que se respeten y realizar un llamamiento al sentido común y «bajemos dos peldaños este nivel». En esta línea ha solicitado que se convoque un pleno extraordinario para aprobar el nuevo ROM.

Desde el Partido Popular, Ignacio Romaní, ha acusado al Equipo de Gobierno de «crear una cortina de humo» y ha asegurado que «no nos van a callar con esta arguci»”. Romaní ha acusado al alcalde de querer «adoctrinarnos diciendo que nos portemos bien».

Además, el Pleno ha aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno y PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, pedir la comparecencia pública de la concejala del grupo municipal del Partido Popular, Teófila Martínez, en la que explique su presunta implicación en los papeles de Bárcenas y la existencia acreditada de la caja B del Partido Popular. El secretario municipal ha precisado que, según el reglamento municipal, la concejala no está obligada a comparecer debido a que la acusación no se encuadra dentro de su gestión municipal, aunque desde el Equipo de Gobierno, a través de la portavoz Ana Fernández, se le ha animado a que sea valiente y cuente a todos los gaditanos y gaditanas si recibió o no recibió los 30.000 euros que figura en el apunte y qué relación tiene con la mayor trama de corrupción de este país. Desde Ciudadanos, su portavoz Juan Manuel Pérez Dorao, ha apuntado que «por delante de cualquier imputación está la presunción de inocencia» tras lo cual ha señalado que al no estar obligada por el reglamento, estaremos a lo que diga Teófila Martínez sobre su intervención.

Como portavoz de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, ha calificado de sensato que se le pida a una concejala y ex alcaldesa de la ciudad explique su presencia en este apunte sobre todo cuando en su momento aludía a que el PP estaba sufriendo una estrategia despiadada. Desde las filas socialistas, el portavoz socialista, Fran González ha recordado que ya en 2013, cuando salió publicada la información solicitaron la información y generaron denuncias públicas permanentes por su parte por lo que exigen que se conozca la realidad.

Desde el Partido Popular, Juan José Ortiz ha hecho hincapié en que no es aplicable el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y ha calificado la propuesta de cobardía puesto que “esta iniciativa está más por la labor de hacer juicios populares al estilo de la inquisición”. Ortiz ha señalado que la fiscal en ningún momento dice lo que aquí se ha pretendido insinuar ni lo que ninguno se atreve a manifestar con rotundidad. Por su parte, la concejala popular Teófila Martínez ha subrayado que «da la cara como siempre ha hecho porque no tiene nada que ocultar, ya he dado muchas explicaciones y no les tengo miedo ni a manipuladores ni a extorsionistas».

Por unanimidad se ha acordado la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de los Mercados Municipales de Abastos de Cádiz presentada por el Equipo de Gobierno. Entre las modificaciones previstas, se plantea un espacio de diálogo permanente entre el mercado y el Ayuntamiento, así como mejoras en la seguridad de los propios comerciantes.