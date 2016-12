«Pensaba que los pleitos de claúsulas suelo se iban a paralizar pero me temo que va a ocurrir lo contrario»

El juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez Martín, es uno de los pocos magistrados españoles que ha aplicado la retroactividad total de las cantidades cobradas de más por parte de los bancos a los clientes cuyas hipotecas recogen las denominadas cláusulas suelo. A pesar de la doctrina del Tribunal Supremo, que recogía solo la retroactividad desde mayo de 2013, el magistrado siempre ha puesto por delante su criterio, que ahora se ve avalado al completo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hace unos días emitía una sentencia definitiva en este sentido.

–¿Esperaba usted un posicionamiento tan claro de la Justicia Europea en contra de la retroactividad parcial dictada por el Tribunal Supremo?

– Yo estaba convencido de que iba a ser así porque una cláusula de este tipo no podía ser moderada por los tribunales. Si el juez puede moderar, no ejerce un efecto disuasorio sobre los bancos. Siempre he pensado que si el Tribunal de Justicia de la UE era congruente, como ha venido demostrando con otro tipo de sentencias, el fallo tenía que ser en este sentido. Está en línea con todo lo que ha defendido anteriormente.

–¿Se siente ahora usted respaldado y avalado pese a haberse convertido en uno de los pocos jueces en apartarse de la línea marcada por el Tribunal Supremo?

–Me siento respaldado y me alegra que mi criterio haya sido avalado con esta sentencia porque siempre he defendido que la doctrina del Supremo se apartaba de la del TJUE, y yo me acogí a esta última, que es la que siempre he defendido porque entendía que este tipo de cláusulas no se podían moderar.

–¿Cree que la sentencia dictada desde Estrasburgo pone en tela de juicio a los órganos judiciales españoles?

–Sinceramente, yo no lo creo así. El Supremo interpuso un criterio bastante correcto en lo que respecta a la protección del consumidor, haciendo valer una transparencia formal y material a establecer en este tipo de cláusulas. El Supremo siguió la doctrina correctamente y fue solo en su decisión de limitar dicha doctrina cuando sí se apartó del TJUE basándose en criterios macroeconómicos y no solo en criterios jurídicos. En definitiva, creo que se había quedado a medias.

–Algunos juzgados gaditanos, como el de lo Mercantil, celebran alrededor de 40 juicios semanales sobre este tipo de causas, ¿cómo puede afectar esta sentencia a su carga de trabaja?

– Pues en un principio pensaba que los pleitos que hay sobre la mesa se iban a paralizar pero de momento la postura de las entidades bancarias no está clara. Tengo la sensación de que van a estudiar la sentencia del TJUE, aunque es bastante clara en la nulidad de la cláusula y en la retroactividad total. Me temo que va a ocurrir lo contrario y que puede haber ahora una avalancha de pleitos en este sentido. Los bancos deben decidir si les conviene ir a juicio o negociar con los clientes, y otra cuestión pendiente será también discutir las costas e intereses. Lo lógico es poner cordura y acabar con este tipo de pleitos pero puede pasar todo lo contrario. En el caso de Bankia, tras la sentencia del Supremo, se retiraron numerosas demandas y supuso un desahogo notable. Hay que tener en cuenta que Juzgados como el de Mercantil han estado absolutamente colapsados por este motivo y desde el pasado 2 de diciembre se ha incorporado un juez de refuerzo para este tipo de causas.

–¿Qué va a ocurrir con las personas que ya tienen sentencia firme con el reconocimiento solo de la retroactividad parcial desde mayo de 2013? ¿Van a poder reclamar?

–Es una de las cuestiones que más controversia ha generado hasta el momento. Los bancos van a luchar por hacer valer el principio de cosa juzgada que impide reabrir el juicio y que recoge la propia sentencia del TJUE.

-¿Qué papel han tenido los jueces en esta resolución que reconoce el derecho de los consumidores?

–Precisamente, fueron los jueces y las organizaciones de consumidores los que comenzaron a poner sobre la mesa este asunto y los que comenzaron a ponerse serios en materia de protección del consumidor. La sentencia dictada por el TJUE contra los bancos evidencia que la protección del consumidor es insuficiente e incompleta en este país. Haría falta una legislación que mejorase la posición del consumidor y su indefensión frente a las grandes empresas. Desde que la Unión Europea aprobó la directiva de consumo en 1993 solo se ha modificado la Ley pero no se han puesto en marcha mecanismos oportunos para garantizar los derechos de los consumidores sin la necesidad de acudir a los tribunales.