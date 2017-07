Órdago del PSOE al equipo de Gobierno con los presupuestos

Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz una Comisión Especial de Cuentas de carácter extraordinario en el que se ha informado sobre el dictamen de las cuentas de los años 2014 y 2015, cuando aún gobernaba el Partido Popular. Para el concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Cantero, ha calificado esta reunión de «pantomima» ya que «la propuesta socialista, que se aprobó en el Pleno de enero de 2017, y se reiteró en la sesión del pasado viernes, solicitaba la convocatoria de este órgano para analizar el grado de cumplimiento del presupuesto prorrogado. Sin embargo, David Navarro ha querido convertirla en un mero trámite».

Así, el edil del PSOE ha lanzado un órdago al equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz asegurando que, «mientras no den cumplimiento a este compromiso plenario, el grupo socialista no comenzará a negociar el presupuesto de 2017. No vamos a consentir el trilerismo político que ya llevaron a cabo el pasado año con las cuentas de la ciudad».

A juicio de Juan Cantero, «el motivo de que no nos informen del grado de cumplimiento del presupuesto, tal y como es su obligación después de que se haya aprobado dos veces en Pleno, es que no quieren reconocer, con cifras, la magnitud del recorte que firmó el alcalde en la prórroga de las cuentas. En concreto, un tijeretazo a los gaditanos de 13,5 millones de euros».

Entre otras muchas partidas, el concejal socialista ha destacado la disminución en 1,9 millones de euros en mantenimiento urbano y edificios municipales; en más de un millón de euros en limpieza; en 865.000 euros en el fomento de la inversión; en 210.000 euros para la conservación y recuperación de colegios; en 500.000 euros para la rehabilitación de viviendas; o en 200.000 euros para el programa de Alquiler Social.

Los socialistas han considerado que «no quieren evidenciar la dimensión y gravedad de estos recortes. Quienes continuamente condenan el austericidio, se han revelado como grandes expertos en el tema. Además, mucho nos tememos que la triste realidad es que todo obedezca a una estrategia dilatoria, ya que están cómodos con las cuentas prorrogadas, pues les sirve de excusa para no gestionar y justificarse ante la ciudadanía por la parálisis en la inversión».

Cantero ha añadido que dice el refranero popular «otro vendrá que bueno te hará», y esto - a juicio del edil- se ha cumplido en el caso de la aprobación del presupuesto, ya que José María González «ha batido un lamentable récord, superando ya los siete meses sin que Cádiz cuente con uno de los grandes motores para su dinamismo, que es el presupuesto municipal».

El PSOE ha insistido en que «los gaditanos hemos sufrido unas cuentas que se aprobaron por la puerta de atrás con ingresos ficticios, como la venta de la tribuna del Estadio Carranza, que han sido incapaces de ejecutar. Desde hace meses, estamos pagando las consecuencias de un presupuesto prorrogado, que han dejado a cero los supuestos grandes proyectos de este equipo de gobierno y, todo ello, mezclado con declaraciones del alcalde y David Navarro, como que el presupuesto estaba a punto de salir del horno».

Cantero ha concluido asegurando que «ya está bien de tratar de engañar a los ciudadanos. Sean serios, cumplan con su obligación, y elaboren las cuentas que esta ciudad necesita. Les seguimos esperando».

Por su parte, el alcalde, José María González Santos, ha señalado que «el señor Cantero confunde churros con merinas y esta mañana se ha convocado esta comisión con carácter extraordinario para aprobar las cuentas del 2014 y 2015 y ahora pasarán por una fase de exposición pública».

Respecto al cumplimiento del acuerdo plenario que reclama el edil socialista, el regidor gaditano asegura que es un tema «puramente administrativo». En su opinión, «Cantero, en un exceso de celo, está pidiendo algo que los servicios jurídicos y los técnicos del Ayuntamiento no ven oportuno ya que se puede llevar dicho asunto a la comisión de Presidencia sin necesidad de convocar de forma permanente la comisión de cuentas». No obstante, ha manifestado que ha pedido un informe a la Secretaría y a Intervención municipal «y en base a lo que nos digan actuaremos».