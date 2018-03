JOSÉ CARLOS VERA, GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA MUJER «No estaría aquí si no me viera con capacidad para afrontar este reto» El gerente de la Fundación, cuestionado por ser un hombre, espera que los que le han criticado cambien su opinión cuando desarrolle su proyecto y sus ideas

José Carlos Vera es el nuevo gerente de la Fundación Municipal de la Mujer. Su nombramiento no ha estado exento de polémica. Tanto el equipo de Gobierno como distintas asociaciones feministas de la ciudad han mostrado su rechazo a que «un hombre inexperto» dirija a un equipo de «expertas» en materia de igualdad. Dispuesto a demostrar su capacidad para afrontar este reto, José Carlos Vera viene cargado de ideas y de ilusión afirmando que «el movimiento se demuestra andando». Espera, ajeno a las disputas políticas, que todos los que le han cuestionado cambien de opinión una vez que ponga en marcha su proyecto.

¿Como se siente después de más de dos años esperando para poder ocupar este puesto?

Me presenté a este puesto con la perspectiva de que ya había estado en la Fundacion colaborando con las víctimas de la violencia de género con la formación en autoprotección. A raíz de ahí, hice mis estudios de criminología y ví que los requisitos que se pedían para este cargo los reunía y podría adaptarme bien. Durante este tiempo ha habido una serie de dilemas políticos en los que no voy a entrar pero presenté un recurso para luchar por mis derechos como trabajador. Como el asunto quedó aparcado, no le preste atencion y me dediqué de lleno a proyectos nacionales e internacionales en violencia de género relacionados con el deporte.

¿Como afronta el reto de capitanear la Fundación de la Mujer sin contar con el respaldo del equipo de Gobierno, que cree que no cuenta con los méritos para ostentar este puesto?

Difiero de esta opinión y si no me viera con la capacidad suficiente para afrontalo no estaría aquí sentado. Yo creo que, en la vida, el movimiento se demuestra andando y solo es cuestión de tiempo, que será el que ponga a cada uno en su sitio. La opinión sobre las capacidades de otra persona es muy subjetiva y ahora me toca demostrarlo. Soy un trabajador y de momento -en esta semana que llevo en el cargo- el día a día con la concejal y con el equipo está fluyendo. Dentro de la casa no me he sentido rechazado en ningún momento. Estamos empezando a analizar temas y la comunicación, de momento, ha sido buena. Me debo a unos estatutos, tengo unas competencias claras como gerente y ahora trabajaré para introducir mis ideas y mi proyecto en la Fundación.

Además del equipo de Gobierno, hay asociaciones que también han mostrado su disconformidad con su nombramiento llegando incluso a recoger firmas en su contra. ¿Qué siente ante ese rechazo?

Desde fuera se está viendo un problema grande que realmente no es así. La pasada semana tuve el primer Consejo Local de la Mujer, en el que me presentaron y donde me puse a disposición de todas las asociaciones de la ciudad sin distinción. Vuelvo a repetir que el camino se demuestra andando y está claro que la Fundación necesitaba una persona que organizara esto y que canalice todas estas políticas.

¿Cual es el proyecto general de José Carlos Vera para la Fundación?

Principalmente la lucha contra la violencia y por la igualdad, además de la canalizacion de conductas o la atención directa a todas las mujeres que lo demanden. Otro de los principales retos es regular la situación de los empleados de la casa, donde hay funcionarios adscritos y personal laboral fijo y para ello me he reunido con todos los equipos tecnicos . En definitiva, pretendo estructurar bien el organigrama y el funcionamiento de la Fundación.

¿Y los proyectos concretos a desarrollar en los próximos años?

Además de todo lo que está funcionando ya, a partir de ahora propondremos nuevos proyectos como la incorporación de las nuevas tecnologías a la escuela de igualdad. Asimismo, queremos potenciar la visualización de la Fundación de la Mujer para que los programas cuenten con una certificación propia. Hay otro tema importante dentro del Plan Integral de Violencia de Género, que es la comisión local de seguimiento o la creación de un grupo de investigación para comprobar si el camino que se está tomando es el correcto. Por otro lado, se pondrán en marcha proyectos de formación, prevención y canalización de conductas. Y algo importante y novedoso es la incorporación del deporte en los programas de lucha contra la violencia de género para ayudar a subir la autoestima a las víctimas. La idea es que, igual que estas mujeres cuentan con asistencia psicológica, que tengan una relación directa con el deporte. Una persona, cuando hace deporte, libera una endorfina que crea una sensación de bienestar que hace que esté más receptiva. Puede suponer una vía de escape. Otro aspecto en el que ya se está trabajando es en el impulso de los programas dirigidos al colectivo de LGTBI. En definitiva, mi perspectiva como técnico, independientemente de las directrices que se lleven desde la política -que acataré porque tanto el alcalde como la concejal son mis jefes- es que se le va a dar cobertura a todas las mujeres de Cádiz.

Ha aterrizado en la Fundación como gerente en plena celebración de los actos del 8 de marzo. ¿Cómo va a vivir esta jornada?

Creo que el mejor apoyo que puedo darle a las mujeres gaditanas es trabajar porque la igualdad vaya en el camino que pretendemos. Estaré apoyando las iniciativas y los actos programados y acompañando a la concejala.