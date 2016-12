La moción de censura aparece por primera vez en San Juan de Dios

Aunque la amenaza de moción de censura ha sobrevolado sobre el Ayuntamiento gaditano prácticamente desde que Podemos y Ganar Cádiz en Común comenzaron a gobernar en la ciudad en junio de 2015 –a pesar de no haber sido el partido más votado en las Elecciones Municipales–, los acontecimientos de los últimos meses han provocado que esta opción aparezca por primera vez con claridad y sin disimulos en los pasillos del Consistorio. En todos los foros se habla por primera vez sin tapujos de la posible salida del actual equipo de Gobierno de San Juan de Dios.

La reciente renuncia del concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, ante la presión de la oposición por las «supuestas irregularidades» en la concesionaria de limpieza, y tras su reconocimiento público de que pudo haber tenido influencia su anterior cargo para que su hijo entrara en la empresa, han acelerado aún más esta posibilidad, aún lejos de confirmarse.

A este episodio se suma la tensión ciudadana en los plenos, a los que constantemente acuden ciudadanos a pedir ayudas sociales; la amenaza de un desequilibrio en el presupuesto municipal por no haberse ejecutado aún la venta del módulo hotelero del Estadio; la pérdida de millones de euros de fondos europeos para su inversión en la ciudad; o la política de «improvisación» que reina en el Ayuntamiento y que tan criticada ha sido en los últimos días por parte de los grupos de la oposición, entre otros asuntos.

En las últimas sesiones plenarias se han lanzado sugerencias por parte de concejales del equipo de Gobierno instando a los grupos a que presenten «de una vez» una moción de censura en un alarde de victimismo asegurando que no pueden gobernar porque la oposición están instalada en el «bloqueo y en la obstrucción permanente». Ayer, fue el propio alcalde el que instó a la oposición a que presente la moción de censura «si tiene una alternativa seria para gobernar en la ciudad».

PP: «Desgobierno en la ciudad»

A este respecto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento gaditano, Ignacio Romaní, afirmaba ayer que «resulta irónico» que el alcalde, «hable de alternativa a su gobierno, cuando toda la ciudad habla del desgobierno en el que está inmerso Cádiz». Romaní respondió de esta manera a las declaraciones del alcalde instando a la oposición a «que sean valientes» y presenten «de una vez» una moción de censura si realmente tenían un proyecto alternativo para Cádiz.

El portavoz del PP lamentó a su vez que «recurra siempre a terminología bélica, hablando de francotiradores» en referencia a la oposición que están ejerciendo tanto los populares como los socialistas. Finalmente, Romaní aseguró que el PP «hace mucho tiempo que tiene una alternativa seria de gobierno», recordando que «de hecho fue la propuesta más votada en las elecciones municipales, la que eligieron los gaditanos para gobernar y la que González Santos se marcó como objetivo para destruir en base al odio, ayudado, como no, por el PSOE de Cádiz, que es el verdadero responsable de lo que está pasando en la ciudad».

PSOE:«Que se ponga a trabajar»

Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, también reaccionó de inmediato a las palabras de Kichi afirmando que si el alcalde «quiere jugar a los retos», desde el PSOE «le retamos a que se ponga a trabajar por primera vez en año y medio y se despegue un poquito del sillón de terciopelo ya que no se le conoce que haya hecho nada por esta ciudad en todo este tiempo». Asimismo, añadió que «parece que está deseando irse de alcalde y provocando permanentemente porque creerá que se está más tranquilo en la oposición».

El portavoz socialista insistió en retar al alcalde a que «haga algo por esta ciudad por primera vez, lejos de seguir en la dinámica de desaprovechar la oportunidad que se le ha brindado de intentar demostrar un modelo distinto».

González manifestó que «si el alcalde quiere jugar a los retos, el PSOE lo reta a que trabaje, en lugar de escribir y de insultar a la oposición, descalificar y estar permanentemente generando las polémicas que genera».

Incidió el portavoz socialista en que «a lo que se tiene que dedicar verdaderamente es a trabajar, que parece que no conoce lo que es trabajar como alcalde». Asimismo, apuntó que «a día de hoy se demuestra, con la desestimación de las alegaciones del PP a una modificación presupuestaria, que no es precisamente el PSOE el que le pone palos en las ruedas al equipo de Gobierno, como le tienen preparado sus asesores en los discursos». González añadió que «se demuestra que el PSOE, en modificaciones presupuestarias como las que ellos mismos han hecho, le vamos despejando el camino –aunque en cuestiones muy concretas– ya que no podemos olvidar que se han enmendado dos veces sus propios presupuestos».

Insistió en pedir a González Santos «que se deje de tanta polémica, trabaje, y, por una vez, haga algo por esta ciudad», porque «parece que está deseando irse de alcalde y utilizar la excusa para tapar la incompetencia que tiene».

C’s:«Cádiz no puede esperar más»

Los más claros en cuanto a la moción censura fueron los concejales de Ciudadanos. Su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, afirmó que «la reflexión está más que hecha por nuestra parte y, desde luego, las responsabilidades están más que asumidas desde el mismo día que tanto mi compañera como yo tomamos posesión del acta de concejal. Esta ciudad necesita otro gobierno, no podemos seguir esperando que la situación mejore si se mantiene el actual equipo de Gobierno que lleva demostrando hace casi dos años su falta de capacidad. Y la solución pasa porque PP y PSOE se pongan de acuerdo porque son los que suman los votos necesarios. Nosotros apoyaríamos la moción de censura, tal y como hemos dicho en otras ocasiones».

Pérez Dorao añadió que «el PP y PSOE deben mover ficha y sentarse a hablar de la mejor opción para Cádiz». Concluyó señalando que «en la nueva política no hablamos de cambios de cromos, hablamos de consenso y diálogo. Algo que está más que demostrado que es imposible hacer con Podemos pero que esperamos que si se pueda hacer una vez que PP y PSOE se pongan de acuerdo en sacar hacia adelante una ciudad que no puede esperar más, sin tener en cuenta los beneficios de sus partidos».