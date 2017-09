«Me han metido en un piso compartido que es una pocilga y siento miedo»

Una usuaria de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado que se encuentra viviendo una habitación dentro de una finca con más de una veintena de personas en unas condiciones «deplorables e infrahumanas».

Carmen Márquez Guerrero, que desde hace 17 años padece depresión, asegura que tras haberse quedado en la calle por un desahucio, acudió a su familia buscando un techo para ella y su hija de 19 años de edad.

Por problemas familiares desistió y tuvo que acudir a la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz para buscar una solución a su situación. Durante dos meses, su hogar fue el albergue municipal situado en la plaza de Capuchinos, «donde conviví con personas que están en la calle, con falta de higiene, con sarna y hasta piojos». «Esa fue la primera solución que me dieron pero, eso si, mi hija se fue a casa de una amiga porque no podía estar en esas condiciones», añade.

Viviendo entre cucarachas y suciedad

Posteriormente, relata Carmen, «mi trabajadora social, al verme tan mal, me mandó a una especie de pensión situada en la calle Manuel Rances, donde vivimos más de veinte personas, incluidos los dueños». Esta vez, la solución aportada por la delegación de Asuntos Sociales era ofrecer a Carmen la posibilidad de compatir un piso «que es una auténtica pocilga, con cucarachas, suciedad y donde siento miedo cada noche».

En un principio, la habitación era individual «y por ella pagan todos los contribuyentes de esta ciudad 300 euros», pero ahora Carmen se ha llevado a su hija y la han trasladado a una doble, «por lo que la tarifa sube a 600 euros al ser dos personas». Allí lleva tres meses y cada semana acude a la delegación de Asuntos Sociales porque «tengo que recoger un papel para justificar ante la dueña que soy usuaria y que le van a abonar el dinero por la habitación».

Asegura que la mayoría de los inquilinos «tienen problemas y cada noche llaman a mi puerta, nos dicen cosas a mi y a mi hija y no me atrevo ni a salir de la habitación porque me da mucho miedo». Carmen insiste en que las condiciones de la vivienda son «indignas» y «nos encontramos con gente tirada en el suelo, bebida y sin asearse. tenemos que ir sorteando gente para movernos por la casa».

«Me dicen que tenga paciencia»

Su día a día en la vivienda se limita a no salir de la habitación. Por las mañanas, sale a buscar trabajo y a pedir ayuda tanto a Procasa como a Asuntos Sociales, «pero me dicen que tenga paciencia». Afirma que la delegada de Asuntos Sociales, Ana Fernández conoce su situación aunque «no me atiende y lo único que me dice es que va a poner mi caso como urgente y preferente pero aquí sigo».

Confiesa que «hemos tenido que comprar un cubo para que mi hija y yo podamos hacer nuestras necesidades porque no nos atrevemos ni a abrir la puerta de la habitación por las noches. Tenemos mucho miedo. Nos aseamos con el pestillo del baño puesto pero todo está asqueroso. Tan sólo hay una escoba y un recogedor para limpiar la vivienda».

Como zonas comunes, un salón con cuatro sofás del que no hace uso, un baño y una cocina «llena de cucarachas hasta dentro de la nevera, donde alguna vez hemos dejado zumos o botellas de agua que las personas que allí viven se las han bebido. No se respeta nada y no hay nadie que controle esto».

Carmen llega a decir que «estaba hasta mejor en el albergue porque por lo menos allí tenía una vigilancia y no sentía el miedo que tengo aquí todos los días».

Tiene el número 3.284 en el Registro de demandantes de vivienda «ya que por lo único que me puntúan es por exclusión social pero no tengo trabajo ni casi qué comer».

Esta usuaria, desesperada ante la falta de soluciones, ha acudido a los grupos de la oposición, a los que asegura ha trasladado su situación y, este viernes, ha tomado la palabra en el pleno del Ayuntamiento -en el turno de intervenciones ciudadanas- donde ha expuesto su problema y ha reclamado una solución digna a su situación.

PP: «Asuntos Sociales es un caos»

Asimismo, durante el debate en el pleno de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista y que ha sido aprobada por todos los grupos relativa a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados en materia de servicios sociales para dar prioridad a los derechos sociales de la ciudadanía, la concejal del PP Mercedes Colombo ha hecho referencia al caso de Carmen.

La edil popular, anterior responsable del Área municipal de Familia, ha reprochado a la concejal de Podemos responsable de Asuntos Sociales, Ana Fernández, que se estén dando estas «soluciones habitacionales en lugar de pagar los alquileres periódicos». Ha lamentado que «se esté mandando a la gente a casas indignas donde hay mujeres y niñas junto con hombres y personas no capacitadas para convivir. Usted está consintiendo que en esta ciudad se esté haciendo negocio con habitaciones sin que reúnan las condiciones higiénicas necesarias. Tiene que terminar con este caos en Asuntos Sociales».