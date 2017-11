Carnaval de Cádiz «Es un libro de Carnaval y un tributo a muchos de los que nos han precedido» El autor Antonio Rivas presenta su primera novela, un libro autobiográfico donde cuenta muchas de sus vivencias en la fiesta

‘Del Falla a la Caleta’ es el primer libro de Antonio Rivas Cabañas. Este polifácetico autor de Carnaval ha querido trasladar a un libro muchas de las experiencias que ha vivido en primera persona en la fiesta. Más de 400 agrupaciones, casi treinta de años de historia y multitud de personajes conocidos se dan cita en estas 200 páginas que suponen una reivindicación a las raíces del Carnaval de Cádiz.

–¿Es ‘Del Falla a la Caleta’ un libro de Carnaval?

–Pues sí. Yo quería escribir mis memorias en este libro, y al final se ha convertido en un libro dentro de otro libro, donde a través de los personajes he tenido la posibilidad de contar muchas de mis vivencias en el Carnaval de Cádiz. En las 200 páginas de la novela se habla de hasta 400 agrupaciones. Se habla desde el primer coro que se pintó la cara hasta el cambio en el tipo de humor a la hora de escribir, la transformación musical en el popurrí o los cambios en la temática de las letras con la transición.

–Entonces, ¿es autobiográfico?

–Sí, sí. Todo lo que cuenta el personaje son vivencias mías. De hecho, el título del libro es porque nací en la Calle San Rafael, una calle que une el Falla y La Caleta.

– ¿Qué puede encontrar el lector en esta novela?

– Puede encontrar un libro dentro de otro libro. Es la historia de un personaje que muere en el primer capítulo del libro y que deja unas memorias que se irán contando. Son, sobre todo, recuerdos de Carnaval, de entre los años 65 y 91, cuando no había ni Youtube ni internet, y cuando los ensayos se hacían en la peña La Estrella, en el Molondro o en la Estación Marítimo.

–Se percibe cierta añoranza en ese Carnaval que narras entre las páginas de este libro

–Porque en cierta manera este libro es también un tributo a muchos de nuestros predecesores. Para los nuevos aficionados a la fiesta, parece que el Carnaval se limita a los cuatro o cinco autores de hoy en día, y no es así. En esta obra he querido recordar a Fletilla, Agustín Gonzaléz, Juan Poce y aquellos ensayos y grabaciones de cinta de cassette.

–¿Y por qué esos recuerdos terminan en 1991?

–Porque a partir de esa fecha yo he tenido una gran implicación en el Carnaval y en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla y no quedaría objetivo ni creíble. No me parece oportuno valorar o dar mi opinión de autores con los que he estado compitiendo, contra los cuales he perdido o he ganado. No se puede ser juez y parte.

–¿De dónde saca tiempo Antonio Rivas para tantas facetas: abogado, autor de Carnaval, pintor y ahora escritor?

–Bueno, este año he tenido que dejar de hacer una de mis agrupaciones, la comparsa, para poder tener tiempo de escribir el libro. Empecé a escribirlo hace mucho tiempo y hacía once años que no lo tocaba. Pero este año me propuse sentarme y hacerlo. Quería contar mis memorias y al final se ha convertido en una novela que cuenta mis vivencias.