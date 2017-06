Kichi no asiste a la entrega de la medalla de oro a la Virgen del Rosario

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha sido escenario este mediodía de la entrega de la medalla de oro a la Virgen del Rosario, coincidiendo con el 150 aniversario de su proclamación como patrona de la ciudad. Ha sido el prior de los dominicos, Pascual Saturio, el encargado de recoger esta medalla en un acto en el que el alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi', ha estado ausente al coincidir con el pleno de la Diputación de Cádiz.

Recordar que el pasado mes de mayo, el Pleno aprobaba por mayoría (con los votos en contra de los dos concejales de Ganar Cádiz en común) esta propuesta que partió del Grupo Municipal Popular. En un principio se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria del pasado mes pero posteriormente se decidió en junta de portavoces su retirada para trasladarla a la Comisión de Honores y Distinciones, aprobándose finalmente en el pleno el dictamen de este organismo.

El prior de los dominicos, Pascual Saturio, ha mostrado su satisfacción en el acto de entrega y emocionado a dado las gracias a todos los que lo han hecho posible añadiendo que «aunque a algunos os haya podido ocasionar algún tipo de sufrimiento».

La medalla será impuesta a la Virgen del Rosario de forma privada esta misma tarde y la lucirá en su hombro izquierdo tanto en el traslado del paso a la iglesia de San Antonio este jueves como en la procesión magna que se celebra este sábado en la ciudad.

La propuesta de la concesión de esta medalla llegó avalada también por unas 6.000 firmas con motivo de los aniversarios que durante este año 2017 vive la patrona de la ciudad. Además del 150 aniversario de su proclamación, es el 70 aniversario de su coronación canónica y también se cumplen 60 años desde que fuera proclamada patrona del consejo. Con esta concesión quedan por tanto cumplidos los deseos de los gaditanos que lo han manifestado y que año tras año muestran su devoción a la Virgen del Rosario.

«Por la puerta de atrás»

Desde el PP, su portavoz, Ignacio Romaní, ha lamentado la ausencia del alcalde y que «hayan intentado esconder este acto y hacerlo por la puerta de atrás ya que en un principio se nos convocó en el despacho de Alcaldía y horas después modificaron la convocatoria al salón de plenos».

A juicio del edil popular, «parece que González Santos quiere quedar bien con la ciudadanía y al mismo tiempo no dejarse ver para quedar bien con los miembros de su partido, por lo que Cádiz no se merece que les gobierne un alcalde así». Insistió en que «se demuestra que realmente Podemos no quería entregar esta medalla».