Kichi carga ante las «medias tintas» del PSOE con la municipalización

Este martes 12 se celebra con carácter extraordinario y a petición de la oposición (PP yPSOE) el Consejo de Administración de la empresa Cádiz 2000, que asumirá los servicios de playas. Apenas 24 horas antes de su celebración, el alcalde de la ciudad, José María González Santos, se pronunciaba al respecto asegurando que aunque asumía que el Partido Popular está en contra de este proceso -hasta el punto de que ha solicitado su paralización- no le quedaba claro «si el PSOE quiere una gestión directa o indirecta» de los servicios públicos de la ciudad.

Para Kichi, «cada uno debe posicionarse donde quiere estar pero lo que no valen son las medias tintas», en referencia a la postura que han adoptado los socialistas, que siempre han manifestado que están de acuerdo con la municipalización aunque exigen que este proceso cuente «con todas las garantías» tanto para el Ayuntamiento como para los trabajadores.

El regidor gaditano manifestó -a preguntas de los medios de comunicación- que «si hay alguien interesado en que no se cristalice» el proceso de municipalización de los servicios públicos «que se quite la careta», aunque matizó que el proceso es ya «irrevocable».

González Santos detalló que la postura del Ayuntamiento de Cádiz «es siempre la misma» y así «lo recogen los informes municipales, jurídicos y económicos, que avalan la gestión directa» antes que «la indirecta».

Recordar que el PSOE envió un escrito en el que advertía sobre posibles irregularidades en el proceso. Así, los socialistas están a la espera de que esta tarde se resuelvan todas sus dudas antes de pronunciarse y de apoyar o no este proceso de forma definitiva. El escrito de los socialistas contenía cinco puntos. Por un lado, pedían la celebración del consejo de administración (hecho que se produce hoy martes) para la aceptación de la encomienda de gestión de estos servicios. En segundo lugar advertían de que no se había tomado acuerdo alguno sobre la sucesión de la empresa Acciona Services. Los socialistas alertaban también de que no les constaba que se hubiera iniciado un expediente económico financiero por parte de Cádiz 2000. Asimismo, indicaban que no se había tomado un acuerdo sobre la subrogación del personal que acredite el cumplimiento de la estabilidad en el empleo y que no se había informado debidamente a la plantilla. Será en el Consejo de Administración, y siempre que de aclaren estas dudas, cuando el PSOE enseñe sus cartas.

Por su parte, el PP también registró un escrito en el que pedía claramente que se paralizara cualquier procedimiento de absorción de trabajadores y municipalización de servicios. Aludía a que el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, «no está facultado para proceder a la subrogación del personal del servicio de limpieza de módulos sin contar con el acuerdo del Consejo de Administración». Hacía referencia a su vez a la inexistencia de un estudio presupuestario y a que la mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo con esta subrogación.

Ciudadanos, que no está representado en este órgano, criticó ayer esta situación y calificó como «imprescindible» la necesidad de homogeneizar los criterios estatutarios en las empresas municipales y organismos autónomos. Piden una modificación para «establecer un sistema proporcional y ponderado tanto en los consejos rectores de los organismos autónomos como en los consejos de administración de las sociedades municipales, para permitir la participación de todos los grupos del arco plenario».

Críticas a los sindicatos

El alcalde, en sus declaraciones, además de cargar contra los partidos de la oposición, también lanzó un dardo contra los representantes de los trabajadores. En su opinión, «hay sindicatos que meten miedo y amedrantan a los trabajadores», y recalcó que «los procesos de selección se realizarán entre los sindicatos y el Ayuntamiento» por lo que «serán agentes de la selección». Por ello, solicitó a los trabajadores de los servicios públicos que «no se dejen manipular porque ya se ha dejado claro cómo se va a desarrollar este proceso».

Kichi recordó a su vez que ya se ha llevado a cabo la municipalización del servicio de limpieza de módulos de playa y que este mes de septiembre se continuará con limpieza de playas y salvamento y socorrismo.