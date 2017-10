Horeca anuncia su colaboración en los trabajos del carril bici de Extramuros

Los hosteleros del paseo marítimo han mantenido una reunión con el concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, en la que se expuso el proyecto de implantación del carril bici en esta zona de Extramuros.

Según explica el presidente de Horeca, Antonio de María, «nuestra postura siempre será la de la colaboración durante el transcurso de los trabajos, por lo que nos adaptaremos a los tiempos que marque la empresa que finalmente se encargue de su ejecución».

El representante de los hosteleros de la ciudad tiene clara la desaparición temporal de las terrazas de madera situadas a lo largo del paseo marítimo y que el tiempo en el que las obras estén en plena ebullición algunos de los establecimientos «aprovecharán para dar descanso al personal o para realizar reformas en los mismos».

No obstante, desde el Ayuntamiento gaditano se ha dejado claro que los trabajos se harán por tramos y de una forma escalonada con la intención de que las molestias para hosteleros, usuarios y vecinos de la zona tengan el menor impacto posible.

Los tramos sobre los que se actuará serán desde la glorieta Ingeniero de la Cierva hasta la plaza de Asdrúbal, por un lado, y hasta Cortadura, por otro. Será la empresa a la que se adjudiquen los trabajos la que establezca y dé a conocer tanto al Consistorio como a los hosteleros los plazos para desarrollar estos trabajos.

La Junta de Andalucía sacó a licitación el carril bici de Extramuros el pasado mes de junio y, en la actualidad, las ofertas presentadas tras la publicación de la licitación de obras en BOJA están en proceso de valoración.

La implantación del carril bici en la ciudad comenzará por la zona de Extramuros, tal y como lo solicitó el Ayuntamiento de Cádiz, y se completará con el ramal del casco histórico, sumando un total de 21 kilómetros.

El proyecto del carril bici en la ciudad contempla la construcción de 7,45 kilómetros de vías ciclistas fuera del casco histórico, que discurrirán, por un lado, por el Paseo Marítimo hasta enlazar con la vía ciclista existente en la salida del municipio de Cádiz, junto al ferrocarril, en dirección a San Fernando. Además, se unirá transversalmente la playa con la avenida Juan Carlos I hasta alcanzar la zona deportiva de Elcano, abriendo así una futura conexión con Puerto Real.

Del total del trazado que discurrirá por la capital gaditana, la Junta de Andalucía se hará cargo de 15,7 kilómetros y asumirá el 75% de la financiación, lo que supone una inversión de 5,4 millones de euros. El resto, es decir, el 25 por ciento, lo aportará el Ayuntamiento.

Sin noticias de la modificación de la ordenanza de terrazas

La buena sintonía que se está dando respecto a la implantación de carril bici en la ciudad no se ha reflejado en otras negociaciones entre los hosteleros y el Ayuntamiento de Cádiz, como es el caso de la elaboración de la ordenanza de terrazas en la vía pública. Recordar que en el pleno del pasado mes de julio el propio alcalde de la ciudad, José María González Santos, propuso la retirada del punto incluido en el orden del día en el que se iba a aprobar esta ordenanza ya que no contaba con los apoyos suficientes por parte de los grupos de la oposición y, por otro lado, de los propios hosteleros, que no estaban de acuerdo con algunos puntos de este documento al considerar que se estaban perdiendo mesas en muchos establecimientos de la ciudad.

Aunque desde Horeca se dejó claro que quedarían garantizadas las peticiones de las personas invidentes y con problemas de movilidad reducida, además del acceso de los vehículos de emergencia, no están dispuestos a que se pierdan mesas y sillas en las terrazas ni a la eliminación de puestos de trabajo por este motivo.

Desde el equipo de Gobierno se comunicó que tras la temporada estival se reanudarían las conversaciones entre los agentes implicados para retomar esta ordenanza que regulará la ocupación de las terrazas en la vía pública aunque hasta el día de hoy los hosteleros no han recibido noticias.