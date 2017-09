La gestión de Podemos en Asuntos Sociales, en el punto de mira de la oposición

Las últimas polémicas que se han vivido en la ciudad respecto a la gestión municipal en materia de Asuntos Sociales, como las colas para solicitar una cita o la situación de las personas sin hogar en la ciudad, han llevado a la oposición a lanzar duras críticas contra la concejala del ramo, Ana Fernández, perteneciente a Podemos.

Para la concejal de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo, el área de Asuntos Sociales se encuentra en una situación de «descontrol». Respecto a las colas que se producen cada quince días en la delegación situada en la calle Zaragoza, la edil de la formación naranja considera que «se trata de un sistema que ellos mismos cambiaron sin que se haya conseguido mejorar el servicio que se da a los usuarios».

La concejala añade que se debe mirar más allá y reflexionar sobre la ausencia de una forma de trabajo en Asuntos Sociales. Fernández-Trujillo recuerda que Podemos llegó al gobierno «con una bandera clara, la de la mejora de los asuntos sociales, pero llevamos dos años esperando a que se produzca un cambio en la manera de actuar, de atender a los usuarios, de realizar la labor propia de acompañamiento y asesoramiento que requieren unos servicios sociales y nada de esto se ha producido».

Por otro lado, Ciudadanos hace referencia a la ausencia de información del estado en el que se encuentra el plan estratégico que se está redactando «y del que no se sabe nada desde hace meses».

Fernández-Trujillo declara que «Asuntos Sociales no es solo el sistema de citas, son también las personas sin hogar, las personas en riesgo de exclusión social, la colaboración con diversas entidades, la cooperación, la atención a menores. Esta área no se puede permitir el descontrol en el que está sumida».

PSOE: «No se puede hacer peor»

Desde el PSOE también han cargado las tintas contra la concejala responsable de las políticas sociales en el Ayuntamiento asegurando que «sobrepasa todos los límites de la incompetencia. No se puede hacer peor», explica la concejal socialista María José Rodríguez.

Para los socialistas, desde Podemos se gobierna, «o mejor dicho se desgobierna a golpe de titular». Rodríguez recuerda que «esta última semana ha sido el colmo del despropósito. Si los medios de comunicación publican que ha aumentado el número de personas sin hogar que pernoctan en las plazas públicas, los desaloja de dichas plazas o si publican que los usuarios de servicios sociales tienen que hacer cola una noche entera para obtener una cita, dice que cambiará el sistema que ella misma implantó hace escasos meses».

A juicio de la concejal socialista, «los que iban a acabar con todos los problemas sociales de Cádiz, no tienen una sola alternativa para las personas sin hogar». Puso como ejemplo que el albergue «no tiene suficiente capacidad y aún seguimos esperando el centro de día que, supuestamente, iba a poner en marcha. Los desaloja y después que se busquen la vida, que ella no sabe y no puede hacer nada más allá de contar todas las semanas públicamente el dinero que el Ayuntamiento destina a recibos de luz y agua. Se le da tan bien que, en las próximas elecciones municipales, bien podría formar parte de las listas del Partido Popular».

María José Rodríguez le recuerda que Ana Fernández que «se trata de justicia social, no de caridad». A su juicio, tras dos años «no ha mejorado absolutamente en nada la protección social en nuestra ciudad. Era su gran bandera, jugaron con la desesperación de muchas personas, les prometieron solucionar sus problemas, y todo eso se ha convertido en humo, en mentiras y en frustración».