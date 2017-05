El enigma de la municipalización

Este martes se celebra la comisión informativa en la que se va a entregar a los grupos de la oposición los informes realizados por la Secretaría municipal, Intervención, Tesorería y la delegación de Medio Ambiente, sobre las alegaciones presentadas al proceso de municipalización de los tres servicios de playas:limpieza de la arena, mantenimiento de vestuarios y salvamento y socorrismo. Recordar que a este proceso presentaron alegaciones tanto el Partido Popular como Ciudadanos y el Sindicato de la Policía Local.

Tras las dudas planteadas por el Partido Socialista, que considera que no se están ofreciendo las suficientes garantías tanto para la prestación de un servicio de calidad como para la seguridad en el empleo de los trabajadores afectados, se suman las críticas de los populares y de Ciudadanos, que no ven nada claro este proceso y que ya han manifestado que no ofrecerán su apoyo a la propuesta del equipo de Gobierno.

A escasos días de la celebración del pleno extraordinario, al que se llevarán estas alegaciones y la aprobación definitiva de la memoria de la comisión de municipalización, el equipo de Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para poder sacar adelante el primer proyecto de recuperación de servicios, tras los intentos fallidos de la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos o el de transporte.

Desde el Partido Popular volverán a pedir la paralización del proceso de municipalización al entender que puede existir fraude de Ley ante «la modificación sustancial del objeto de la sociedad» que se hará cargo de este servicio, Cádiz 2000.

Por otro lado, alertan de que se trata de un cambio de modelo de gestión y no de una sucesión de empresas y de que no existe un informe económico en el que se refleje cómo afecta dicha modificación del objeto social a la situación financiera de le empresa. Entre las cuestiones planteadas por el PP también está que no se informa sobre los incrementos económicos previstos con las sucesivas aprobaciones de los convenios colectivos que deben regir las relaciones entre empresas y trabajadores de la entidad municipal que asume estos servicios.

Alto nivel de incertidumbre

Por su parte, Ciudadanos, a través de su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha manifestado que no apoyarán la propuesta municipal porque «no se contemplan todas las hipótesis, por lo que hay un nivel de incertidumbre de lo que puede pasar el día después de la municipalización».

Pérez Dorao expone dos cuestiones en concreto. Por un lado, el convenio colectivo de los trabajadores de la limpiea de la arena, que está vencido, y habría que negociarlo. «Presumimos que querrán las mismas condiciones que los trabajadores de Aguas de Cádiz y esto es algo que el Ayuntamiento ni siquiera ha calculado». Por otro lado, advierte sobre lo que les pasará a estos trabajadore «si no pasan el proceso de selección».

El portavoz de Ciudadanos añade que «habría que indemnizarlos y está estipulado que serían 20 días de salario por año de trabajo, algo que tampoco se ha calculado».