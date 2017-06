Una empresa gaditana implanta con éxito la robótica en 55 colegios de Andalucía y León

Techmakers. Así se llama la empresa gaditana que ha conseguido implantar la enseñanza de programación, robótica, 3D y nuevas tecnologías en un total de 55 colegios de cinco provincias andaluzas, así como en León. Alrededor de 1.600 alumnos de entre primero de Primaria y tercero de Educación Secundaria Obligatoria tienen la opción de aprender estas materias en sus respectivos centros gracias a la plantilla de esta compañía gaditana.

Su implantación es cada vez mayor debido al interés de los padres y también de algunas administraciones, como por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ha sido de las primeras en introducirla como asignatura en Secundaria.

«Aquí en Andalucía aún no se ha abierto este debate pero sabemos que tarde o temprano acabará desarrollándose un temario para su implantación. Eso sí, no creo que en los centros públicos se introduzca hasta dentro de al menos cinco años», asegura Jorge García, director de Marketing de la Academia. Según el portavoz de Techmakers, su enseñanza es costosa, ya que además de un profesorado especializado también se necesitan materiales que no son baratos. «Yo pienso que vamos tarde porque desde primer curso de Primaria un niño puede entender la lógica de programación perfectamente. Eso sí, hay que enseñarlo con juegos y no con códigos», puntualiza el experto.

Varios alumnos en la pasada Copa Techmakers - LA VOZ

Precisamente, el próximo 27 de junio se celebrará en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz la II Copa Techmakers , donde participarán en una final más de 100 alumnos, que representarán a los distintos colegios de la provincia de Cádiz (50 colegios) y donde se podrán demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso. Los alumnos aprenderán, disfrutarán de la jornada acompañados de sus familiares, y optarán a premios colectivos e individuales.

La II Copa Techmakers que se celebrará en Cádiz contará con figuras de primer nivel como Javier Coronilla o Javier León

En esta misma cita, en el cierre de la jornada durante la entrega de premios, se concederá el 1º Premio Techmakers Andalucía otorgada a la persona, empresa o institución que mediante un proyecto basado en el STEM tenga como objetivo ayudar a la sociedad y potenciar las tecnologías. Esta competición está abierta para que puedan competir niños de 10 a 17 años.

La Copa Techmakers es una competición que incluye pruebas de robótica, programación y diseño 3D, y busca premiar y mejorar la formación de niños y adolescentes, en tiempos tan difíciles en la educación como la actual. «Para este evento, además de contar con las colaboraciones de la Universidad de Cádiz y la Universidad Loyola Andalucía, contamos con patrocinios y colaboración de empresas relacionadas en el sector», apunta el director de marketing.

Además de la competición en sí, durante el encuentro también se llevarán a cabo charlas tecnológicas por parte de empresas importantes del sector. Entre las personas participantes está Javier Coronilla, creador de animatronics de la película ‘Un Monstruo viene a verme’ o Javier Leon, de Leon Studio y creador de los anuncios de Happy meal, además de que se instalarán stands de empresas tecnológicas como BQ y otras relacionadas con las tecnologías.