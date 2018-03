ENTREVISTA AL CANDIDATO DEL PP EN CÁDIZ Juancho Ortiz: «Cuento con un valor añadido que Teófila no tenía; la tengo a ella» Asegura que tiene «total libertad» para elegir al equipo que le acompañará para las Municipales de 2019, en el que combinará experiencia y renovación

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 25/03/2018 09:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juan José Ortiz, más conocido por todos como Juancho, ha sido el elegido para relevar a Teófila Martínez e intentar recuperar el gobierno de la capital cuatro años después de que un pacto de izquierdas se lo arrebatara en 2015 y situara a José María González ‘Kichi’ (Podemos) como alcalde de la ciudad.

Aunque comenzó desde los cimientos años antes, su salto a la política activa se produjo en 2003, año en el que el PP revalidó por tercera vez la mayoría absoluta. Durante tres legislaturas, este abogado a punto de cumplir los 46 años, ostentó delegaciones tan relevantes como la de Vivienda, Bicentenario o Comunicación, siendo además uno de los ediles de máxima confianza de Teófila. Su preparación, experiencia y pasión por la ciudad son sus principales avales a la hora de enfrentarse a este reto de convertirse en el próximo alcalde.

Desvelado ya el candidato del PP, ahora queda conocer la lista electoral. ¿Cual su apuesta para las próximas Elecciones Municipales de 2019?

La lista definitiva se decidirá en el momento oportuno. Queda un año para las Elecciones y el objetivo ahora es confomar un buen equipo. Tras el congreso local del PP celebrado el pasado verano, se han integrado nuevos activos en el partido que sin duda van a enriquecer tanto la lista que se presente como a nuestro programa de cara a las Municipales.

¿Contará con libertad para elegir personalmente al equipo de personas que le acompañarán en la lista o tendrá que consensuarlo con su partido?

Por supuesto que tendré plena libertad para hacerlo. No voy a negar que dentro de mis condicionantes cuando decidí aceptar el cargo es que el equipo lo eligiera yo y no hay ningún problema. Por tanto, sí que tengo una total libertad a la hora de tomar esta y otras decisiones.

¿Combinará experiencia con renovación?

Evidentemente, la experiencia que hemos tenido durante veinte años de gobierno gestionando esta ciudad no se puede pasar por alto. Cádiz ha experimentado una gran transformación en este tiempo, la hemos posicionado a nivel nacional e internacional, hemos impulsado el turismo y atraido a inversores. Por ello, es importante recuperar parte de la experiencia de esa gestión. Creo que sería descabellado por mi parte perder ese valor aunque, sin duda alguna, también contaremos con savia nueva y con un equipo renovado que se conocerá cuando proceda.

Aunque Teófila Martínez ha anunciado su retirada de la política local, ¿cree que seguirá a su lado en esta nueva andadura?

Ella siempre está colaborando no solo con el PP a nivel general sino también a nivel municipal, por lo que Teófila no se ha ido, se ha echado a un lado. Es y seguirá siendo uno de los activos principales que tiene el partido y si hay algo que diferencia y va a diferenciar la gestión del actual alcalde con la que puedo hacer yo si salgo elegido es que yo voy a tener a Teófila Martínez. Cuando empezó en el año 1995, Teófila no tenía algo que yo sí que tengo ahora. Yo la tengo a ella y eso es un valor añadido a tener en cuenta.

¿Culminará el proyecto político de Teófila Martínez o tiene un modelo de ciudad propio?

Hay proyectos y actuaciones que se han quedado por el camino y que el actual equipo de Gobierno ha paralizado. Es el caso de la Plaza de Sevilla, de su conexión con la entrada de Astilleros con un parking subterráneo y dos carriles de entrada y salida completamente reurbanizados, o la avenida transversal, paralizada por culpa de trámites administrativos y por falta de voluntad política. Por otro lado, hay que darle un impulso a la cultura y a la programación que había con el anterior equipo de Gobierno. Y algo importante, las políticas sociales se han perdido tanto en intensidad como en cariño. Por eso, si hay que darle continuidad al proyecto de Teófila para beneficiar a los ciudadanos, estoy dispuesto a hacerlo.

¿Qué ha aprendido de Teófila?

La intensidad en el trabajo, el saber hacer, el mirar a la cara a los gaditanos, escucharlos, asumir compromisos y saber que las cosas no llueven solas y que hay que lucharlas.

«A Podemos le queda un año intenso y la oportunidad de enderezar el rumbo de esta ciudad»

Uno de sus principales valores es la experiencia. ¿Qué le ha aportado como político y como persona estar al frente en los últimos años de delegaciones tan claves como la de Vivienda?

Tengo muchos recuerdos al frente de esa delegación que me han enriquecido humanamente. En todos estos años entregamos más de 800 viviendas. Ofrecer a los gaditanos una vivienda digna supone una importante satisfacción que nunca olvidaré y que sin duda es una recompensa a la labor realizada. A pesar de la crisis económica e inmobiliaria fuimos capaces de sacar adelante promociones como la de las 135 viviendas de la Guardia Civil, entre otras muchas.

También fue delegado del Bicentenario, uno de los principales hitos del gobierno de Teófila en la ciudad. ¿Cree que se está perdiendo la puesta en valor de esta gran efeméride?

–Nuestra gestión posicionó a la ciudad a nivel nacional e internacional en todos los niveles:político, institucional, cultural o turístico. Ahora hay una clara falta de voluntad política y de ideas. Hoy la ciudad carece de agenda institucional entorno a esta efeméride y no existe participación. Se ha ido perdiendo todo, es una pena.

Entre las críticas del actual gobierno hacia el PP se repite constantemente la deuda, el autobombo, los gastos en publicidad o los mamotretos. ¿Qué opina?

Ya quisiera Podemos tener una deuda de 275 millones dedicándose 15 millones de euros a las políticas sociales. Nos endeudábamos como se endeudan las familias para pagar una hipoteca y dentro de esta deuda los presupuestos destinados a la política social eran una prioridad.

En breves fechas se cumplen tres años desde que Podemos llegó a la Alcaldía. ¿Qué le exigirá el PP al actual gobierno en este último año de mandato?

Nunca es tarde. Tienen un año intenso y la oportunidad para enderezar el rumbo en la ciudad. Es necesario que la política social sea efectiva, porque la han dejado completamente de lado y los plenos son un claro ejemplo. También tendrían que desarrollar una política fiable de inversión, poner en valor el IFEF y darle contenido a los equipamientos culturales. En definitiva, un impulso a todas las delegaciones del Ayuntamiento.

¿Cree que los compromisos electorales de Podemos han sido un engaño para los ciudadanos?

Ellos llegaron en una nube de fantasía sabiendo que el ciudadano se mueve por impulso y en un contexto social donde la sociedad era muy sensible a este tipo de mensajes. La realidad es tozuda y esas promesas se han convertido en ineficacia en la gestión. Nos dijeron que los problemas sociales se iban a resolver en tres días, que iba a desaparecer la exclusión social y ha resultado ser todo mentira. Un equipo así no puede gobernar a los gaditanos.

«Personalmente no tengo ningún problema con Kichi pero ideológicamente hay un gran abismo»

¿Como se ve de adversario con el actual alcalde?

Personalmente no hay ningún problema pero ideológicamente estamos en un abismo.

¿Cuales son las prioridades de Juancho Ortiz para Cádiz?

Durante estos años se ha olvidado la política social, el turismo, la cultura, la limpieza, el mantenimiento o la inversión. Sin duda hay que actuar rápido en lo que ellos precisamente demandaban: la política social, donde hemos comprobado su ineficacia, donde vemos pleno tras pleno a los gaditanos demandando ayudas. Vendieron humo y demostraremos que lo que realmente vale es la gestión eficaz.

¿Cual será su mensaje a los gaditanos a la hora de pedir el voto?

Intentaremos recuperar su confianza ofreciéndoles experiencia porque sabemos hacer las cosas y sabemos gestionar.

¿Qué es lo primero que hará si se convierte en alcalde de la ciudad?

Me reuniría con la concejala de Asuntos Sociales para que me informase de la organización de este área, de su situación real y para poner en marcha en un plazo de 48 horas un plan para canalizar no solo esta organización sino la atención a los ciudadanos.

¿Qué percepción ha tenido entre los gaditanos tras su nombramiento?

No quiero ser pretencioso, pero muy positiva. He recibido mucho ánimo y cariño y he visto la cara de los ciudadanos transmitiéndome seguridad y confianza en que las cosas pueden cambiar.