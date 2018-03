PLENO MUNICIPAL MARZO Una comisión especial contra la droga ante el repunte en Santa María Los populares instan al equipo de Gobierno a mejorar el alumbrado y el mantenimiento en el barrio para recuperar la normalidad en sus calles

Los vecinos de Santa María convocaban el pasado viernes una manifestación para reclamar soluciones a las administraciones ante el aumento de la venta y el consumo de drogas en las calles de este barrio de la ciudad. Consiguieron congregar a más de un centenar de personas en esta protesta asegurando además que este incremento en los puntos de droga no solo se ha dado en este barrio sino en diferentes zonas de la ciudad motivando incidentes relacionados con esta práctica delictiva.

A pesar de que reconocen la «encomiable» labor de los agentes de la Policía Local y Nacional, consideran que es necesaria la implantación de otra serie de medidas que van desde la mejora de la iluminación de las calles y plazas hasta el mantenimiento urbano. Desde el equipo de Gobierno han tildado incluso de «exagerada» la dimensión que se le ha dado a este asunto. No obstante, han iniciado una ronda de conversaciones con distintas asociaciones de vecinos por este motivo.

El PP quiere ir más allá y ha presentado una propuesta a pleno solicitando la convocatoria de una reunión urgente de la Junta Local de Seguridad en la que se proponga a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz la creación de una comisión especial contra la droga que estaría integrada por ambas administraciones, además de la Junta de Andalucía.

En esta comisión, apuntan los populares, se abordaría de manera integral el aumento del fenómeno de la venta y consumo de drogas en el barrio de Santa María, sin limitarse a la actuación policial. Por otro lado, el PP pide que se solicite a la Subdelegación la participación activa en dicha comisión especial y la adopción de medidas encaminadas a atacar este problema.

Asimismo, los populares consideran que el equipo de Gobierno debe mejorar el alumbrado y el mantenimiento del barrio de Santa María en coordinación con la asociación de vecinos de Las Tres Torres con el objetivo de recuperar la situación de normalidad en el barrio.

Por último, en su propuesta también se solicita que se establezcan los protocolos de actuación necesarios para esta zona de la ciudad a fin de que sean exportables a otras zonas donde se esté dando o puedan darse similares hechos.

Actuación en las calles

El candidato del PP a las próximas Elecciones Municipales, Juan José Ortiz, señala que el fenómeno de venta y consumo de drogas en la ciudad «está en el recuerdo de muchos gaditanos que lucharon de manera ejemplar y encomiable contra este fenómeno». Añade que pese a que la actuación policial es excelente, «si las plazas y calles están abandonadas no contribuyen a su uso normalizado por parte de las familias y los ciudadanos en general, lo que finalmente favorece la proliferación de enclaves y rincones abonados a estas peligrosas prácticas».

Para Ortiz, «es el momento de que todas las administraciones actuemos unidas contra un problema que no puede volver a las calles de Cádiz. No es cierto que el Ayuntamiento no pueda hacer nada porque puede tener las calles bien iluminadas, las plazas limpias y bien mantenidas para favorecer su uso por los gaditanos y alejar a quienes buscan puntos de venta de droga».

Añade que «es algo evidente pero que parece que no cala en el actual equipo de Gobierno. Una ciudad cuidada y vivida aleja este tipo de problemas».

Advierte de que los vecinos están alertando de algo «muy grave», de situaciones que no se daban en el barrio desde principios de los 90. Juan José Ortiz considera que «es lo suficientemente importante para que pongamos todos los medios a nuestro alcance. Porque el Ayuntamiento, además de la innegable labor de la Policía Local , sí tiene mucho que hacer».