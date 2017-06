Colombo pide a Kichi que «deje de utilizar a los niños de Cádiz»

La concejal del Grupo Municipal Popular, Mercedes Colombo ha lamentado «profundamente» la intervención del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la tribuna del Congreso de los Diputados dentro del debate de la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy cuando se ha referido a la ciudad de Cádiz para decir «literalmente» que el nuevo gobierno aprobó un «plan de continuidad alimentaria para combatir la pobreza infantil».

La edil popular ha añadido que «supongo que para sonrojo del propio alcalde y de las familias gaditanas» ha comentado que «se han agilizado los servicios sociales y se ha eliminado las listas de espera en la Ayuda a Domicilio».

En este sentido, Colombo ha subrayado que «tenemos un alcalde que es un mentiroso compulsivo, y lo pero es que le da igual arrastrar el nombre de Cádiz con tal de sacar rédito político».

La ex responsable del Área de Familia en el Ayuntamiento gaditano ha señalado que «Cádiz no puede aparecer en un debate nacional por la pobreza infantil para que Kichi mantenga su mentira electoral. En Cádiz no ha habido pobreza infantil nunca. Ni antes ni ahora».

En su opinión, «el alcalde y la delegada de Asuntos Sociales saben perfectamente que los niños y niñas de Cádiz eran atendidos en invierno y en verano. La diferencia es que nosotros lo hacíamos a través de ludotecas y campamentos de verano donde además de comer hacían actividades como todos los niños, sin estigmatizar a las familias y sin estar todo el día señalándolos».

La edil ha afirmado que «es una auténtica vergüenza que el alcalde vaya engañando a su líder y a tanta gente con mentiras del calibre de que han agilizado los servicios sociales: después de dos años de gobierno estamos esperando que se concluya la segunda fase de un estudio de evaluación de los servicios sociales. No sabemos si habrá tercera o cuarta fase. Solo sabemos que llegaron diciendo que iban a acabar con la emergencia social en días y llevamos 730 viendo cómo cada vez hay más listas de espera solo para ser atendidos». Ha añadido además que «lo de la ayuda a domicilio, programa que el PP fue pionero en poner en marcha a costa de la inacción de la Junta de Andalucía es de traca».

Colombo ha indicado que «hay muchos gaditanos hartos y hastiados de las mentiras del alcalde y sobre todo hartos de la utilización que hizo y sigue haciendo de los niños y las familias gaditanas con menos recursos, que repito, fueron atendidas siempre, y es una indignidad que alguien diga que los niños pasaban hambre. Es inconcebible e intolerable. Que deje ya de utilizar a los niños de Cádiz».