Cádiz prepara su transformación para implantar el carril bici

Este domingo han comenzado las actividades programadas para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad con una bicifestación, convocada por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, para reivindicar la construcción de un carril bici que discurra por el Puente Caranza ya que, en la actualidad, no existe ninguna vía ciclista que una directamente la capital gaditana con Puerto Real.

Se trata de una de las reivindicaciones históricas de este colectivo que se encuentra inmerso en el proceso de implantación del carril bici en la capital gaditana junto con el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. Un proceso que este verano ha dado pasos muy importantes. De hecho, está previsto que el Boletín Oficial de la Junta publique la oferta de licitación de las obras para el trazado del casco histórico mientras, en lo que respecta al tramo de extramuros, las ofertas presentadas están en proceso de valoración.

Desde la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz valoran positivamente estos avances dado que por fin Cádiz contará con un trazado que permitirá el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, sin embargo existen algunos aspectos con los que no se muestran muy conformes. Fernando Ruiz, portavoz de la asamblea, recuerda que el proyecto de construcción de itinerarios ciclistas en Cádiz se rige por el Plan Andaluz de la Bicicleta, donde se dice que «en ningún momento el trazado puede invadir el espacio destinado a uso peatonal, esto es, que el carril bici no se construya a costa de quitar espacio a los peatones sino todo lo contrario, hay que ganar espacio a la calzada». En este sentido desde la Asamblea Ciclista señalan el tramo comprendido entre el polideportivo Mirandilla y las Bóvedas de San Roque donde el carril bici invade un espacio que, a su juicio, debería estar reservado exclusivamente para los peatones, como es la parte trasera de la Casa de Iberoamérica (antigua Cárcel Real). «Esta zona está concebida para el paseo y para el disfrute relajado del peatón, por lo que desde la asamblea ciclista propusimos que el carril bici discurriera en paralelo a la calzada, una solución que no es viable, según los técnicos municipales, en especial por la presencia de la rotonda de Lucio Cornelio Balbo» explica el portavoz del colectivo.

Otro de los puntos que consideran conflictivo es la zona del Campo del Sur donde se hace necesario eliminar aparcamientos para que se pueda ensanchar la acera y dejar espacio para el carril bici en su parte más cercana a la calzada. «No entiendo cómo en su momento se pintaron esas líneas porque lo único que hacen es crear un enfrentamiento entre el ciclista y el peatón» señala Fernando Ruiz quien explica que está prevista la colocación de unas «vallas de seguridad» entre la calzada y el carril bici, para evitar accidentes con los vehículos. Sin embargo esto hacen necesario que el carril sea lo suficientemente ancho como para que el ciclista pueda circular cómodamente sin tener que ir pegado a esta valla.

En el caso de la Alameda el carril bici se saca a la parte de la acera más cercana a la calzada y así ocurrirá a lo largo de casi todo el recorrido, exceptuando casos especiales como es también el tramo que discurre por dentro del recinto portuario, en el que incluso se derribarán trozos de la actual reja del muelle. En el caso de la avenida Fernández Ladreda se eliminará uno de los dos sentidos para el tráfico rodado y será sólo de salida de la ciudad. Aquí se ampliará la acera con lo que también se ganará espacio peatonal según confirma Fernando Ruiz. Otra idea es que el Paseo Marítimo sea semi-peatonal desde el Hotel Playa hasta Cortadura.

Cabe destacar que el nuevo carril bici estará perfectamente diferenciado de la acera con un asfaltado especial y con señalización tanto horizontal como vertical. A día de hoy en cádiz sólo existen tramos de carril bici con estas características en el paseo de la Bahía en el Cerro del Moro, Loreto, Puntales y en la Avenida de la Constitución de 1812, aunque carecen de señalización vertical. En definitiva el proyecto contempla la construcción de 21 kilómetros de itinerarios ciclistas por la ciudad, tanto por el perímetro del casco histórico como por extramuros. El coste total supera los siete millones de euros.