La charla del edil abertzale Abaurrea provoca más rechazo que interés

Durante las II Jornadas por la Memoria que se han celebrado esta jornada en la Casa de Iberoamérica se hizo mucha referencia al número 36. Sobre todo, cuando se habló del inicio de la Guerra Civil y de los crímenes cometidos por el Franquismo (que era el leitmotiv del encuentro).

Curiosamente, 36 han sido los asistentes al acto, que contó con la polémica presencia del concejal de Bildu Xose Martin Abaurrea. El motivo de su presencia era la querella que ya ha interpuesto su Ayuntamiento por los crímenes del Franquismo y que quiere adoptar el de Cádiz. Sin embargo, que el concejal, histórico dirigente de Batasuna, haya mantenido una postura tibia respecto a ETA, había producido una gran indignación en la población, que se plasmó ayer en protestas.

La suma del grupo de gaditanos que se acercaron a protestar y la de los periodistas que acudieron a cubrir el acto fue superior a la de los interesados en lo que el edil tenía que decir.

Un grupo de ciudadanos protestó en la puerta de la Casa de Iberoamérica por la presencia del concejal, que entró en el edificio por uno de los laterales

En los momentos previos a su comparecencia se ha respirado la tensión en la puerta de lo que fuera una cárcel en otro tiempo. Una veintena larga de manifestantes, algunos con banderas españolas, portaban fotografías de Tomás Caballero. Otros llevaban la del médico Suar Muro. Y delante de todos, una gran pancarta con el lema ‘Cádiz SÍ condena a ETA’.

En el grupo de manifestantes ha podido verse a concejales y exconcejales del Partido Popular, como Teófila Martínez, Mercedes Colombo, Ignacio Romaní, Pablo Chaves, Bruno García o Juan José Ortiz. Este último repetía que no se trataba de un acto de partido «sino de una concentración espontánea de la ciudadanía».

El encuentro entre los manifestantes y el concejal Xose Martin Abaurrea no se ha producido finalmente. El batasuno ha entrado por una de las puertas laterales de la Casa de Iberoamérica, lo que produjo la indignación de los presentes. «Si es tan valiente, ¿por qué no entra por la puerta principal?», reprochó Juan José Ortiz, que afeó al edil de Memoria Histórica, Martín Vila, que no diera la cara ante los concentrados. «En la ciudad de las libertades hay que ponerse detrás de esta pancarta (en referencia a la de repulsa a ETA) no entrar por la puerta de atrás», repitió quien fuera concejal del Bicentenario.

El edil Bildu con el concejal de Memoria Democrática de Cádiz, Martín Vila

No entiende la polémica

¿Y qué hacía el concejal de Bildu Abaurrea en Cádiz? Se encontraba representando al Ayuntamiento de Pamplona, que ha iniciado un procedimiento legal para que se juzguen los crímenes del Franquismo. Martín Vila, que acompañó durante el acto al militante abertzale, recordó que el Pleno del Ayuntamiento aprobó iniciar un procedimiento penal similar, por lo que se había invitado al Consistorio pamplonica a contar cómo habían enfocado el asunto. Y como embajador sobre la justicia histórica acudió Abaurrea, al que se le recordó en la puerta que nunca condenó el asesinato de Tomás Caballero pese a ser su compañero en la Corporación navarra.

Si bien Abaurrea evitó a los manifestantes a las puertas del acto, no quiso esquivar a los periodistas. Se mostró sorprendido por la polémica que había suscitado su visita a la capital «cuando en Pamplona este proceso se ha llevado a cabo con total normalidad» y acusó a los detractores de su presencia de querer dar una visión «sesgada» del asunto.

Abaurrea esquivó la condena directa a ETA aunque manifestó su «respeto» por las víctimas

Mientras atendía a los micrófonos, las cámaras y las grabadoras, unos manifestantes le han increpado y exigido que condenara el terrorismo etarra. Al respecto, ha respondido que su Consistorio «está tratando a todas las víctimas con un respeto absoluto, a las de ETA también» y recordó que su Ayuntamiento había aprobado la medida de colocar una placa en cada lugar de la ciudad en la que se había producido algún asesinato etarra.

Conforme aumentaban los gritos («canalla», «cabrón») opuso que en Pamplona «nadie ha ido a abuchear a nadie» y aseguró que de esa manera se negaban los espacios de convivencia, a la vez que volvió a acusar a sus detractores de generar «alboroto». No hubo más condena a ETA.

A los pocos minutos ha comenzado el encuentro en una de las salas de la Casa de Iberoamérica ante 32 personas (entre ellas, algunas que fueron a protestar). Pasados los minutos, el número se elevó a 36.

Abaurrea ha pormenorizado cómo su Ayuntamiento había llevado a los tribunales los crímenes cometidos una vez finalizada la Guerra Civil y agradeció al Ayuntamiento de Cádiz la invitación para compartir el proceso. Fuera, los manifestantes se han dispersado y las dos dotaciones de la Policía Nacional que se habían acercado hasta el acto, se han retirado. Dos policías locales conversaban. «La que se ha podido liar».