Cádiz, entre las provincias más afectadas por la retroactividad total en las cláusulas suelo

La Navidad ha llegado por adelantado a muchos hogares tras el anuncio del Tribunal de Justicia Europeo de avalar la retroactividad total en las llamadas cláusulas suelo. Es decir, que los bancos tendrán que devolver a sus clientes todo el dinero cobrado de más en aquellas hipotecas que cuentan con esta claúsula desde la firma del contrato y no solo desde mayo de 2013 tal y como sentenció el Tribunal Supremo.

Esta decisión, que va a suponer el desembolso de más de 4.000 millones de euros por parte de las entidades financieras, ha ocasionado un enorme revuelo esta mañana en todas las asociaciones de consumidores de la ciudad y en muchos despachos de abogados, que no han dejado de recibir llamadas de asesoramiento al respecto.

En el caso de Cádiz, esta medida tiene una gran importancia por dos razones. En primer lugar, la provincia gaditana es la tercera de Andalucía que más casos de este tipo registra en sus juzgados y, según las estadísticas de Ausbanc, son más de 100.000 personas las que en la actualidad cuentan con este tipo de cláusulas en sus hipotecas en esta zona. Además, la postura que adopte la banca al respecto podría ser fundamental para descongestionar los órganos judiciales, especialmente el Juzgado de lo Mercantil, que celebra alrededor de 40 juicios semanales de este tipo.

Una de las personas más satisfechas en la jornada de hoy ha sido el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez Martín, uno de los pocos que ya aplicaba la doctrina de retroactividad total avalada ahora por el Tribunal de Justicia Europeo. «Me siento respaldado con esta sentencia pero para mí no ha sido ninguna sorpresa. Estaba convencido que iba a ser así. Si era congruente, la sentencia tenía que ser en este sentido porque el derecho de los consumidores no se puede moderar», ha explicado el magistrado, pionero en Cádiz en aplicar este criterio. De hecho, así lo reconoce Europa, pues el fallo sostiene que la limitación impuesta por el Supremo es contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, las entidades financieras deben finalmente reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más, desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no a únicamente a partir del 9 de mayo de 2013, como determinó el Tribunal Supremo.

La Asociación de Consumidores Facua recibió ayer con alegría la noticia aunque pedía a los consumidores «prudencia» al respecto. Jesús Yesa, portavoz del colectivo en Cádiz, ha afirmado que durante esta mañana, los teléfonos de su sede han estado completamente saturados por parte de los usuarios aunque ha asegurado: «Hay que esperar a saber si la banca acata la decisión o si vamos a tener que seguir pleiteando en los tribunales».

Los despachos de abogados también se han convertido en auténticas centralitas para dar respuesta a los clientes sobre los pasos a seguir a partir de este momento. Así lo ha asegurado el letrado José Luis Ortiz, uno de los despachos especializados precisamente en esta causa. De hecho, en la actualidad acumula más de 2.500 demandas de este tipo, de las cuales 260 ya han sido estimadas, mientras que el resto sigue su procedimiento. «La repercusión e impacto económico que esta sentencia va a tener en la vida, economía y patrimonio de la mayoría de los ciudadanos de a pie va a ser sin duda impresionante. Por eso podemos decir sin ningún tipo de dudas que se trata de la sentencia del año», ha asegurado el responsable de Bufetes Ortiz y especialista en Derecho Bancario. Además, Ortiz también ha adelantado nuevas demandas contra los bancos tras la publicación de una sentencia en la que también se cuestionan los gastos de notaría y de registro de la propiedad que también tienen que asumir los clientes.

La noticia ha caido como una bomba en el sector, aunque muchos banqueros reconocen que se esperaban una decisión en estea línea. «Ahora mismo sale gratis disparar contra la banca», se lamenta un alto directivo bancario que solicita el anonimato.