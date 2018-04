PRESUPUESTOS MUNICIPALES C’s alerta de la situación de bloqueo tras la anulación del presupuesto Pérez Dorao apremia al PSOE y al alcalde para que se apruebe cuanto antes el de 2018 ya que «hoy por hoy no se puede comprometer ningún gasto»

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 05/04/2018 19:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, acompañado de la concejal María Fernández-Trujillo, ha alertado de la «grave» situación que se vive en el ayuntamiento de Cádiz tras la emisión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que los presupuestos de 2016 quedan anulados en su totalidad.

A juicio de Pérez Dorao, desde el equipo de Gobierno no pueden tomarse a la ligera esta sentencia «desde el momento en el que no se puede comprometer ningún gasto ya que no hay un soporte presupuestario que lo sustente».

El portavoz de la formación naranja añade que la propia Intervención del Ayuntamiento ya ha dado orden a los organismos autónomos y a las empresas municipales puesto que «no se puede licitar nada, ni puede haber proyectos nuevos, ni contrataciones, ni compromisos de gastos ya que no hay documento presupuestario sobre el que basarse».

Desde Ciudadanos alertan de que ya son muchas las áreas municipales que se encuentran «bloqueadas» a raíz de esta sentencia, por lo que apremian al equipo de Gobierno y al Partido Socialista para que «cuanto antes» la ciudad cuente con unos nuevos presupuestos para que se pueda gestionar.

Pérez Dorao señala a su vez que esta nulidad «no es una circunstancia exenta de consecuencias, como ha querido reflejar el concejal de Hacienda, David Navarro, sino que peligran por ejemplo las plazas de nuevos policias locales».

Ciudadanos ha querido recordar que el argumento que se da en la sentencia para anular los presupuestos del año 2016 «es exactamente el mismo que dimos nosotros en aquel pleno del 1 de julio de 2016 -en el que votamos de forma desfavorable- y es que los presuntos ingresos que tenían que producirse por la venta del módulo hotelero del Estadio no tenían supeditado ningún gasto. por lo tanto quedaban desequilibrados».

El portavoz de Ciudadanos apunta que «si no hubiera sido por el empecinamiento del equipo de Gobierno, nuestro voto hubiera sido a favor de las cuentas, por lo que se podrían haber aprobado en el Pleno y no en Junta de Gobierno Local y ahora no estarían anulados».

Por otro lado, los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento recuerdan que «venimos reclamando la liquidación del presupuesto del año 2017 desde hace tiempo, algo que nos parece fundamental para poder examinar la gestión del equipo de Gobierno durante el pasado ejercicio y las intenciones que hay para el presupuesto que se está negociando en estos momentos».

Una deuda y gastos de IVA en Onda Cádiz

El también presidente del consejo de administración de Onda Cádiz ha mostrado su preocupación por la deuda existente en Onda Cádiz de cerca de 1,5 millones de euros «por facturas impagadas y por la mala gestión del anterior consejero delegado, David Navarro».

A esta deuda, asegura Pérez Dorao, «hay que añadir una serie de gastos de IVA de 1,1 millones de euros no imputables a la gestión de Podemos pero que es necesario afrontar».

Es por ello que el presidente de Onda Cádiz advierte de que a los 2,9 millones de presupuesto para los gastos de la empresa, hay que añadir estas dos partidas «que es necesario tenerlas en cuenta a la hora de la elaboración de los nuevos presupuestos municipales de 2018».

Respecto a la reorganización de la plantilla, asegura que se trata de una decisión de la nueva gerente.