El alcalde lanza un órdago a los «francotiradores» de la oposición: que presenten moción «si tienen proyecto»

El alcalde de Cádiz, José María González, ha respondido en apenas unas horas a las declaraciones del portavoz del PP, Ignacio Romaní, a Europa Press en las que invitaba a PSOE y Ciudadanos a «reflexionar» sobre la opción de presentar una moción de censura que podría relevar al alcalde y a Podemos del gobierno de la ciudad.

El regidor también la lanzado un órdago y exige a los partidos de la posición a que planteen esa moción de censura «si realmente tienen una alternativa seria de gobierno, que sean valientes y la presenten de una vez, en lugar de estar lanzando amenazas. Si no, que nos dejen gobernar», afirma.

González Santos pide a PP y PSOE «dejen de entorpecer la gestión municipal y presenten la moción si de verdad tienen una alternativa». Con el lenguaje vehemente y belicista que impera en su discurso desde la dimisión de un concejal de Podemos, González Bauza, el pasado viernes tras ser reprobado en Pleno, el alcalde añade que «Cádiz no necesita francotiradores si no a gente que reme a favor de esta ciudad. Y digo Cádiz, no hablo de lealtad para con este alcalde o para este equipo de gobierno, hablo de lealtad para con esta ciudad”.

En este sentido, acusa a los partidos de la oposición de «ser el perro del hortelano que ni gobiernan ni dejan gobernar». Así ha recordado la lista de proyectos bloqueados o torpedeados como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) «a la que el PP ni se sienta a negociar», las modificaciones presupuestarias, bajar del 100% al 90% las ayudas del pago al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género, la reforma del Patronato del Carnaval, la organización de la Regata o los presupuestos para el ejercicio de 2016, entre otros proyectos.