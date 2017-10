INDEPENDENCIA DE CATALUÑA El alcalde de Cádiz no reconoce la República Catalana José María González 'Kichi' se desmarca del sector anticapitalista de Podemos al que pertenece y aboga por el diálogo

Cádiz 29/10/2017

El alcalde de Cádiz, José María González, no reconoce la Republicana Catalana que declaró el viernes el Parlament de Cataluña y cuya declaración anuló y paralizó el Gobierno Central. Para González, «no es una solución ignorar a la parte de la sociedad catalana que votó por el Sí el pasado 1 de octubre».

El primer edil gaditano mantiene su condena a la represión y la aplicación del artículo 155 de a Constitución, pero tampoco entiende como una posible salida «ignorar al resto de la sociedad catalana que no se incluye entre quienes fueron a votar Sí el 1 de octubre».

González sigue apostando por «la vía del diálogo y la negociación para acordar un referéndum pactado como salida a esta crisis». «Las salidas unilaterales las vías rápidas que no tienen en cuenta a la otra mitad de la sociedad, sean de unos o de otros, no van a funcionar, no es la solución», asevera el alcalde de Cádiz.