La actriz gaditana Sandra Gade estrena en Cádiz 'Desde la otra orilla' para reivindicar a Lorca y a la mujer La Sala Central Lechera de Cádiz acoge el sábado 24 de marzo una novedosa representación sobre la vida de Lorca

NURIA AGRAFOJO

Hace ya diez años que Sandra Gade abandonó su ciudad, su Cádiz natal, para dedicarse a su vocación: el teatro. Tenía sólo cuatro años cuando descubrió un talento innato por el arte que ha ido nutriendo hasta convertirse en actriz. De ello fueron testigos sus propios profesores del colegio San Vicente de Paúl, que pronto se aventuraron a afirmar que esta pequeña era especial. «Mucha culpa de que yo haya seguido para adelante la tienen ellos y también mi familia, que me ayudaban para que pudiera llevarlo todo para adelante». Y no es para menos. Desde su niñez, compaginaba un horario escolar de 9 a 14 horas, con las clases en el Conservatorio, de cuatro a diez de la noche.

Mañana sábado 24 de marzo, diez años después de salir de casa y licenciarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Sandra Gade regresa a Cádiz con una obra de teatro muy especial. ‘Desde la otra orilla’ no es solo una obra de teatro, es el sueño de esta joven valiente convertido en realidad. «No me quiero bajar de esta nube porque siento que estoy haciendo lo que quería hacer, con lo que siempre he soñado», confiesa la actriz, que mañana estrenará la obra en la Sala Central Lechera.

La actriz Sandra Gade, en un momento del ensayo de 'Desde la otra orilla' F. J.

Fue ella misma quién eligió la temática de la representación, centrada en las mujeres más importantes de la vida del poeta Federico García Lorca, y que posteriormente fue plasmada a la perfección por el dramaturgo José Cruz y que cuenta con la dirección de Rebeca Sanz-Conde. «Quería reivindicar el papel de la mujer en el teatro y de la mujer en general. Las mujeres hemos hecho historia y a veces se nos olvida el peso que tiene en la sociedad», recuerda, a la vez que pone de relieve la importancia de «luchar por las que lucharon por conseguir lo que hemos conseguido, por nosotras y también por las generaciones futuras. Pero no es una lucha contra el hombre. Es una lucha por la igualdad», apostilla.

Tres papeles diferentes

Así lo hace Sandra en ‘Desde la otra orilla’, donde pone en práctica un original formato en el que ella es la única actriz de la obra, llegando a interpretar hasta tres papeles diferentes. «Tenía claro que quería el montaje de Rebeca Sanz, muy vistoso, que ofrece una visión muy bonita del teatro», asegura esta joven que consigue dar vida en escena a Vicenta Lorca, la madre del poeta, Dolores ‘La Colorina’ y Margarita Xirgu, dos mujeres que marcaron la vida del poeta español más universal. «Una única actriz se encarga de interpretar a estas tres mujeres. Es una manera de hacer ver al espectador cómo una única persona se puede transformar con un simple gesto o un cambio de vestuario», apunta.

Destaca a su vez la labor de vestuario y escenografía de Paola De Diego y toda la parte técnica y de iluminación, amén del cartel de la obra, un diseño de Juan Ripoll.

Su paso por Cádiz es el pitoletazo de salida a una obra que ha cuajado de forma extraordinaria en los ensayos previos y que seguro dará muchas alegrías a esta joven actriz. «Quería devolverle a mi tierra todo lo que me ha dado y hacerlo de la forma que mejor sé hacer, con el teatro».