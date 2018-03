ASUNTOS SOCIALES 50 niños gaditanos se benefician del programa 'Lucha contra la pobreza infantil' Ayuntamiento, Save the Children, La Caixa y Cajasol firman un convenio para desarrollar este programa de apoyo educacional y de ocio dirigido a menores en riesgo de exclusión

El Ayuntamiento de Cádiz, la organización Save the Children, Obra Social 'la Caixa' y Fundación Cajasol se han unido para luchar contra la pobreza infantil en la capital gaditana.

El alcalde de Cádiz, José María González Santos; el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, han firmado este miércoles en el Consistorio gaditano un convenio para desarrollar un proyecto con el que contribuir a la superación de la pobreza infantil en la ciudad.

Dirigido a un total de 50 niños en riesgo de exclusión social de la ciudad y con un presupuesto de 35.000 euros, esta colaboración se concreta con el desarrollo conjunto del proyecto 'Lucha contra la pobreza infantil en Cádiz'. Se trata de un programa de atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión que Save the Children lleva a cabo desde hace ya tres años y que está destinado a menores en situación de vulnerabilidad.

El programa se inició en 2015 y promueve el derecho a la educación y al ocio, priorizando el acompañamiento personalizado y buscando el crecimiento integral de cada niño, niña y adolescente.

Las acciones que se desarrollan son cuatro. Por un lado clases de apoyo escolar. Por otro, talleres de ocio y tiempo libre. En tercer lugar el acompañamiento a familias y, por último, los campamentos urbanos de verano.

Save the Children, con la colaboración de la Fundación Tierra de todos, trabaja conjuntamente con la delegación municipal de Servicios Sociales para identificar y analizar las situaciones de vulnerabilidad social y de riesgo de exclusión de familias gaditanas.

Frenar el fracaso escolar

Su responsable en Andalucía, Javier Cuenca, ha asegurado que «un niño en situación de pobreza tiene dificultades para estudiar y no tiene alcance a recursos de ocio y culturales, por lo que desde este programa les complementamos para que no se queden atrás en la escuela y no sean víctimas de un fracaso escolar que incide, sobre todo, en los que menos tienen».

El objetivo de este programa, además de este apoyo educacional, cultural y de ocio «es que no lleguen a ser adultos pobres y que tengan las mismas oportunidades que el resto de los niños».

Cuenca ha resaltado que «los proyectos en los que trabajamos, el 80 por ciento de los menores han mejorado su rendimiento escolar y el 87 por ciento han adquirido nuevos hábitos y nuevas formas de relacionarse y estamos trabajando en un sistema de evaluación y seguimiento de los programas para confirmar que la actividad que hacemos es transformadora». En definitiva, «8 de cada 10 niños que participan en el programa asegura que tiene un desarrollo escolar adecuado».

El acuerdo se enmarca en las actuaciones comunes que impulsan Fundación Cajasol y Obra Social ‘la Caixa’ para dar respuesta las necesidades de su entorno más inmediato.