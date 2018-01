INCENDIO Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Jerez Fue encontrada por los bomberos en el baño del piso superior al que se habían originado las llamas

Una mujer de unos 52 años de edad ha fallecido este miércoles a causa de un incendio producido en de un inmueble de la barriada de La Granja, en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Poco antes de las 15.30 horas varios particulares alertaron de un incendio de una vivienda situada en salón del cuarto piso del número 1 de la Avenida José Manuel Caballero Bonald de Jerez.

Por ello, desde el teléfono único de emergencias movilizaron, de inmediato, a Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, así como a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Puertas contraincendios abiertas

Los bomberos acudieron al lugar y comprobaron que el humo se había propagado por todo el hueco de la escalera, tanto hacia los pisos superiores como abajo. Y es que, a pesar de ser un edificio nuevo que cuenta con medidas de protección pasiva, las puertas contraincendios de la escalera en los pisos cuarto y quinto se encontraban abiertas, lo que ha provocado la propagación del humo. El CBPC recuerda en un comunicado que que estas puertas deben permanecer cerradas para que puedan cumplir su función preventiva.

En el interior de la vivienda donde se originó el incendio no había personas atrapadas. La vivienda se encontraba abierta, por lo que los efectivos entraron equipados con ERAs (Equipos de Respiración Autónoma) y localizaron el fuego en el salón.

Pero en el piso superior, el ático A, la ocupande de la vivienda no respondía a las llmadas de los bomberos, por lo que los efectivos forzaron la puerta para entrar. Entonces encontraron a la mujer, de unos 50 años de edad, encerrada dentro de un cuarto de baño para protegerse del incendio, en estado inconsciente. Había cerrado la puerta y colocado bajo ella toallas, así como abierto la ventana que da a un patio en el que había una columna de humo. Los efectivos sacaron a la mujer de la habitación a una terraza donde los servicios sanitarios del 061 intentaron reanimarla sin éxito, ya que, lamentablemente, falleció en el mismo lugar de los hechos a causa de la inhalación de humo.

Desalojo del edificio

En declaraciones en el lugar de los hechos, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, ha manifestado que la fallecida se encontraba en la ducha del piso superior al que se originó el fuego en el momento en el que se ha producido el suceso, por lo que no ha advertido que los vecinos estaban siendo desalojados a causa del incendio.

Asimismo, el Servicio Coordinado de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que finalmente son tres los efectivos de bomberos que han sido trasladados por inhalación de humo al hospital, de los que dos han requerido hospitalización y el tercero de ellos sólo ha precisado asistencia sanitaria.

Tras revisar efectivos de los bomberos el estado de las viviendas y la salubridad del aire en el bloque, la mayoría de los vecinos han podido volver a sus casas, excepto los residentes en las viviendas anexas al piso siniestrado y los vecinos de la cuarta planta, que pernoctarán fuera de sus hogares.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que un menor ha tenido que ser atendido por los servicios de psicólogos, al tiempo que ha asegurado que aquellos vecinos que no hayan podido volver a sus viviendas podrán ser realojados en un hotel por parte del Ayuntamiento. Por ahora, las causas del incendio están siendo investigadas.

El inmueble, un edificio con cinco plantas y un subterráneo, había sido desalojado de manera preventiva durante la intervención, en la que han participado 20 bomberos en el parque de Jerez con siete vehículos. El edificio está pendiente de valoración de habitabilidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento jerezano.

Cómo actuar ante un incendio

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ofrece una serie de pautas de actuación ante un incendio. Ante todo es importante no perder la calma. En el caso de un incendio de poca entidad que no revista peligro físico se puede sofocar utilizando extintores o echándole agua, siempre y cuando el incendio no esté sobre aceite, alcohol, petróleo u otras sustancias más densas que el agua, las llamas de se propagarían.

Si por el contrario reviste peligro y no hay opción de abandonar la vivienda es muy importante tener en cuenta:

• El oxígeno, el aire, alimenta las llamas. Por eso se debe aislar en la medida de lo posible el fuego cerrando ventanas y puertas, tanto del lugar donde se produce. Lo más seguro es encerrarse en la habitación más alejada del humo, y bloquear la rendija inferior de la puerta con trapos para evitar la entrada de humo, a ser posible, mojados con agua y hacerse ver a través de la ventana al exterior.

• El humo sube y el oxígeno permanece abajo, por eso se deben evitar azoteas y habitaciones de pisos superiores. No permanecer ni cruzar cualquier zona que esté inundada de humo.

• Desde un lugar seguro, llamar al teléfono gratuito de la Sala de Emergencias del 085, y facilitar al operador los datos que precisen para la localización.

• En caso de quedar atrapado por el humo, gatear hacia la salida y no usar los ascensores.

• Comunicar a los vecinos el hecho para proceder a la evacuación del edificio.

• Seguir las indicaciones de los efectivos de Bomberos que acudan al lugar y facilitar su labor.