JEFE CENTRO EUROPEO CONTRA EL TERRORISMO «Combatir al terrorismo yihadista es una misión muy complicada» El máximo responsable de la lucha contra el terrorismo en Europa subraya que el yihadismo es «la mayor amenaza a la que nos enfrentamos ahora»

VERÓNICA SÁNCHEZ

Desde su primer destino, allá por el año ‘85 en SanSebastián, el coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete Paniagua, lleva plantando cara al terrorismo. Antes a ETA y ahora al yihadismo. Este sevillano está al frente del Centro Europeo Contra el Terrorismo (ECTC) de Europol. A su cargo, 110 personas que forman el núcleo de un Centro que ha creado una red de conexión formada por servicios de inteligencia y policiales tanto de Europa, como de otros países, por ejemplo, Estados Unidos o Australia. Hace unos días acudió al campus de Jerez de la Universidad de Cádiz para impartir una conferencia en el marco del Ágora de Seguridad UCA-Eulen. Allí LA VOZ pudo hablar con él a título personal, es decir, las opiniones aquí escritas no representan al Gobierno español ni a las instituciones europeas, solo al coronel Navarrete.

El 11-M, del que se han cumplido 14 años, ¿marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo?

Creo que fue una gran tragedia a nivel español y la reacción de toda la Unión Europea fue de solidaridad por las víctimas. Eso generó un impulso en muchas dimensiones, entre ellas la política, de medidas de seguridad, de concienciación, de lucha contra el terrorismo, que todavía perdura en Europa. De ese tremendo hecho que nos hizo, de alguna manera, reaccionar en bastantes ámbitos, vienen herramientas, tendencias de inteligencia y términos policiales. Seguimos adaptándonos y evolucionando para que un 11 de marzo no vuelva a ocurrir.

Desde la puesta en marcha del Centro Europeo Contra el Terrorismo (ECTC) en 2016 ¿qué avances se han llevado a cabo en esta materia?

Muchos. Primero, tener un elemento sólido en la lucha contra el terrorismo a nivel de Unión Europea, ya que había una cierta dispersión. Los pilares de este centro son la conectividad, donde hemos creado una red segura de información con todos los servicios contra el terrorismo de la Unión Europea, más de terceros estados con los que tenemos un acuerdo colaborativo. En total, 47 servicios, entre los que se encuentran los de Suiza, Noruega y también el FBIestadounidense. Una red donde se lleva a cabo un intercambio de información muy intenso. Si en 2014, del 100% de la información que se intercambiaba en Europol, solo el 2-3% era relacionado con terrorismo, en 2017 este porcentaje es del 14%.

En segundo lugar, hemos aumentado la interrelación con otras áreas que pueden tener conexión con el terrorismo, como son el crimen organizado y el cibercrimen. Europol es una potencia en esos temas, utilizando herramientas y posibilidades de inteligencia financiera que se puedan enfocar hacia la lucha contra el terrorismo, lo que es una ventaja.

España, por el pasado de lucha contra el terrorismo de ETA, ¿tiene más lecciones aprendidas que otros países?

Desgraciadamente sí. España lleva combatiendo al terrorismo durante muchos años. Eso ha hecho que se hayan creado estructuras, tanto en el Centro Nacional de Inteligencia como en la Guardia Civil y la Policía Nacional, muy sólidas de lucha contra el terrorismo.Por ejemplo, España es pionera en combatir el terrorismo online. También tenemos una gran ventaja, la Audiencia Nacional, especializada en casos de terrorismo. Contamos con un sistema muy coherente, coordinado y eficaz, con el que llevamos enfrentándonos al terrorismo muchos años.

«Los terroristas utilizan el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero para financiar sus actividades»

Ha señalado la conexión del terrorismo con el crimen organizado y la provincia de Cádiz, por su situación estratégica, padece este crimen organizado, con el narcotráfico por ejemplo.

En general, el terrorismo es un parásito para obtener medios y captar personas que están en situación de vulnerabilidad. Los terroristas aprovechan cualquier posibilidad con la que puedan obtener documentaciones falsas, armas, acceso a determinados medios como el tráfico de drogas o blanqueo de dinero, que permita financiar el terrorismo. Por eso es importante que las actuaciones policiales enfocadas al terrorismo tengan también una dimensión integral. Cuanto más segura sea una zona, menores son las posibilidades de que el terrorismo aproveche otras actividades delictivas.

¿Por qué seguimos sufriendo el azote del terrorismo yihadista en Europa?

Porque es una misión muy complicada y que conlleva muchos años de actuación. También llevamos décadas luchando en la UniónEuropea contra la droga y es difícil pensar que se va a acabar. Pero debemos seguir trabajando.

Seguramente en los años ‘80, cuando luchábamos contra ETA y oíamos que daba igual a quiénes detuviésemos, que siempre habría otro detrás, que eso nunca se iba a acabar y que iban a conseguir poner al Estado de rodillas, mucha gente también pensaba que no se podía terminar con esta banda terrorista. Yo creo que el terrorismo yihadista es una amenaza permanente que va a ser muy difícil de erradicar, pero aún así eso no debe significar que no pongamos recursos y que no creamos en que lo que estamos haciendo es lo adecuado, si no para acabarlo, para reducirlo a la mínima posibilidad de agresividad que tenga.

¿Se verá Europol y el ECTC afectado por el Brexit?

El Reino Unido es un elemento de seguridad importantísimo en la estructura europea. Ahora mismo en temas de terrorismo es el quinto proveedor de información. Eso no significa que vaya a desaparecer, significa que el Reino Unido va a pasar cuando se establezca el Brexit, de ser un estado miembro a un tercer estado, pero los terceros estados son muy activos también en la cooperación. Tendrá otro estatus diferente. Eso ocasionará que herramientas como la euroorden o los equipos de investigación no van a poder ser utilizados por el Reino Unido, pero no significa que no podamos llegar a un acuerdo para que la Unión Europea y el Reino Unido mantengan la cooperación en seguridad. Estoy seguro de que los dos vamos a buscar la forma de que la Unión Europea mantenga los niveles de seguridad con la situación diferente del Reino Unido y que éste país también va a intentar que la UniónEuropea siga siendo uno de sus socios prioritarios en los temas de seguridad.