Un posible incendio provocado causa graves destrozos en cuatro locales de El Puerto

Cuatro negocios de El Puerto han sufrido importantes daños después de que la madrugada de este pasado domingo se originara un incendio con varios focos en puntos próximos de la zona de la avenida del Descubrimiento de la localidad. Los bares Los Claveles, El Chirri, La Rampa y la peluquería El Pasaje han resultado afectados por las llamas. Las primeras hipótesis que se manejan apuntan a un pirómano como posible causante de los hechos.

Todo ocurrió pasadas las cuatro de la mañana de este domingo. El fuego alcanzó tal virulencia que los vecinos de los bloques colindantes se despertaron. Fueron ellos los que dieron aviso a los bomberos del parque de El Puerto que acudieron de inmediato a sofocar las llamas y estuvieron durante más de una hora trabajando en el lugar.

«Cuando lo he visto esta mañana se me ha venido el mundo abajo». Miriam Jiménez, propietaria del bar Los Claveles 2 en la calle Retornos, observaba este lunes la terraza de su bar totalmente calcinada. Mesas y sillas derretidas e inservibles además de daños en el techo y en la instalación eléctrica. «Menos mal que sacamos la bombona de la estufa exterior porque si no podría haber explotado», se lamentaba.

«Hemos llegado para abrir a las siete de la mañana para los desayunos y no hemos encontrado con esto». La alarma le despertó a las cuatro.«Pensé que era un fallo eléctrico como otras veces pero no algo así». Ya ha denunciado los hechos a la Policía, quien ahora tendrá que investigar lo ocurrido para identificar y detener al posible autor o a los autores. «Ha sido provocado. Seguro. Este fuego no es cuestión de un vándalo. Aquí han usado gasolina o algo para hacer más daño». «Cogimos el local en marzo de un traspaso y ahora lo tendré que tener un tiempo cerrado hasta que lo vean los peritos y reponga todo».

El mobiliario, completamente destrozado. - M. A.

M. A.

A unos escasos diez metros, en un callejón, se podía ver el efecto de otro de los focos. El fuego ha calcinado también todo el mobiliario de exterior del bar El Chirri. Justo allí estaban ya trabajando este lunes varios técnicos de la compañía telefónica arreglando el cableado que ha dejado sin internet y teléfono a los vecinos.

«Nosotros nos hemos enterado cuando hemos pasado esta mañana por aquí para llevar a los niños al colegio», contaba la hermana de la propietaria de la peluquería. También el exterior de este local amanecía negro, con la puerta dañada por el fuego y todo cubierto de ceniza. «Mira, todo eso eran sillas y no queda ya casi ninguna», señalaba al negocio colindante.

La incertidumbre en el vecindario es lógica. El pasado día 22 tres coches salieron ardiendo en esta misma zona de El Puerto. «No sé quien habrá sido pero espero que lo puedan coger pronto. No podemos estar así».