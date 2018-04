FERIA | EL PUERTO 2018 Una fiesta que pretende mejorar Los caseteros reclaman una reorganización del espacio y mayor apoyo

Entre risas y bailes, entre sevillanas y copas de vino, entre paseos de caballo y la ilusión de los niños. La Feria de la Primavera y el Vino Fino transcurre sus jornadas con sus elementos tradicionales, con aquellos que la convirtieron en una de las mejores ferias de la Bahía y de las más esperadas, pero todavía con mucho por hacer para seguir creciendo.

Y es que en los últimos años se ha notado una reducción de las casetas, que en definitiva son el alma de la fiesta, ya que sin casetas, la celebración carece de su esencia, del lugar de encuentro, del espacio en el que coger fuerzas y disfrutar. Así que a menos casetas, menos posibilidades de ser una gran feria, que al fin al cabo es lo que se busca cada vez que se organiza este evento. Los caseteros recuerdan tiempos mejores y lo exponen de manera clara y contundente. Menciona cuando sin problemas se sobrepasaba el centenar de espacios en el recinto de Las Banderas y como la organización permitía ver desde que se llegaba al lugar en coches que se trataba de una celebración especial.

«Ese encanto se ha perdido» aseguran desde algunas casetas que hablan como desde hace años se le pide al equipo de Gobierno una reorganización del lugar para que la imagen no sea la que se ofrece ahora, con lugares vacíos cuya impresión llama la atención.

De más de un centenar se ha pasado a unas 80, por lo que para las personas y entidades que montan en la Feria resulta imprescindible que se realice esta reorganización a la espera de que se tomen otras medidas para permitir que crezca el número de casetas. Además señalan que el equipo de Gobierno ya lleva tres años al frente de la ciudad, lo que quiere decir que no les pilla por sorpresa la organización de la fiesta y por lo tanto desde los caseteros se espera una mayor planificación y entre las reivindicaciones se encuentra la ansiada reorganización para mejorar la imagen de un recinto que este año ha vuelto a perder casetas, «ya que tampoco se dan muchas facilidades».

Incluso cuenta con una caseta menos que cuando empezó la fiesta, puesto que la Policía Autonómica ha echado el cierre a uno de los espacios debido a que estaban vendiendo lotes de bebidas alcohólicas a menores.

Es por ello que respecto a lo anterior, también se reclama por parte de los caseteros que se incentive de alguna manera el montaje de espacios en la fiesta, de manera que de nuevo aumente el numero de espacios a los que se puede acudir. Creen que es necesario que se estudien posibilidades y alternativas con tiempo, por lo que también esperan que una vez finalice la celebración, y se tome un tiempo prudencial para realizar las valoraciones pertinentes, se inicien los contactos para planificar la fiesta del año que viene, para poder impulsar la fiesta y que tras los años de crisis vuelva a tener ese auge especial que la envolvía y la convertía en una cita imprescindible de la Bahía, algo que se teme perder si no se acometen las principales quejas de los caseteros, que se asientan en lo ya mencionado de la organización del espacio y la necesidad de aumentar el número de casetas.

Días libres

Por otro lado también ven con buenos ojos desde el sector de los caseteros que varíen el mapa de fiestas de la ciudad de modo que no haya más festivos en la localidad con motivo de la Feria de la Primavera y el Vino. Consideran que el ambiente en las primeras jornadas se ve un poco lastrado debido a que tanto el jueves como el viernes era lectivo y por lo tanto los menores tenían que acudir al colegio. De esta forma, a pesar de ser la jornada inaugural y la posterior el denominado como ‘Día de los cacharritos’ el ambiente no era el esperado. El miércoles con el alumbrado entre los factores se dio que el fútbol y la tromba de agua mermó la afluencia, pero al día siguiente, es decir el pasado jueves, no arrancó el recinto hasta bien entrada la tarde a pesar de que las atracciones se encontraban a un coste reducido.

Y en este sentido los caseteros no fueron los únicos que llamaron la atención sobre este aspecto, sino que también las personas que montan sus negocios, consideran que el que haya clases durante varios días de la celebración impide que el recinto cuenta con ambiente durante más tiempo a lo largo del día y que la afluencia sea como la que se vivió al comienzo del fin de semana. De esta forma piden que se amplíen los días de fiesta y por lo menos se le otorgue uno más a la celebración que como en prácticamente todas las localidades de España, sí que hace puente. Ahí se encuentra la esperanza para aumentar el volumen de negocio y para que lleguen los días grandes de una fiesta cuyo arranque fue al ralentí.

Precisamente reclaman que el viernes sea también festivo y que para el próximo año se cambie. Consideran que la fecha elegida es buena, tanto por el puente como por no pisarse con otros eventos importantes como es el caso de la motorada o la Feria de Jerez, pero creen que en este aspecto se podría recuperar esa tradición de que el viernes sea también festivo, lo que hubiera hecho que se alargara el puente.

Otras de las cuestiones que se cree que se debe mejorar atañe a la programación de la fiesta, ya que se considera que se debería de hacer más atractiva tanto para los portuenses como para los visitantes. Esperan un mayor esfuerzo para lograr que la programación se incremente en los próximos años y por lo tanto haya más excusas a la hora de acudir a esta celebración.

De tener más de un centenar de casetas, actualmente se cuenta con unas 80 en todo el recinto ferial

Actuaciones, mayor promoción y publicidad de lo que se puede encontrar en la feria, es lo que se reclama. Eso sí, se considera acertada que ahogar se dedique la fiesta a poblaciones de la provincia, que son las que más van a venir a la fiesta, si bien en cuanto a la polémica con la promoción de la manzanilla de Sanlúcar creen que se hubiera solventado si hubiera ido de la mano con poner en valor los vinos de la tierra. También se pide que haya más eventos respecto a la gastronomía y las tradiciones de la ciudad en el recinto ferial.

En cuanto a otros aspectos a señalar se quejan de que a pesar que es una fiesta que cuenta con una fecha establecida y que se sabe por tanto cuando se debe montar, no hubiera por ejemplo todos los farolillos colocados una vez se realizó el alumbrado y que en jornadas posteriores se realizaran este tipo de labor que lo que hace es embellecer el recinto.

También hay negocios que se han quejado de tener que mover a última hora su colocación o de encontrarse con problemas en cuanto a la ubicación. Una serie de contratiempos que por otro lado destacan que también suele ser habitual en este tipo de fiestas.

Por lo demás lo único que quedan son días para disfrutar de la Feria de El Puerto, que sí que tiene cosas que mejorar, pero que también guarda todo aquellos que la convirtieron en una de las celebraciones más queridas de la provincia, así que se considera que hay mimbres para lograr crecer, para conseguir que el evento siga siendo un foco de atracción hacia la ciudad y de promoción hacia sus bondades.

Ahora bien hay que trabajar para que todo ello siga siendo así y no descuidar una de las ferias más asentadas en la provincia y que convierte al recinto donde se desarrolla no solo en la casa de los portuenses, sino en la de la todos los gaditanos que no dudan en acercarse a ella para disfrutar.