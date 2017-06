Piden la dimisión de un concejal de El Puerto por querer «usar un pub como una oficina de empleo»

La polémica está instalada en El Puerto de Santa María cuyo equipo de gobierno ha abierto un nuevo melón de críticas tras colgar el concejal de Juventud y Bienestar Social, Ángel María González Arias, un post en su perfil personal de Facebook animando a quienes quieran optar a trabajar como socorristas en las playas de la ciudad acudan con su currículum a un bar de la ciudad.

El post indicaba lo siguiente: «La empresa de socorristas que tiene la concesión en El Puerto de Santa María necesita socorristas para la temporada de verano en distintas playas de la ciudad. Estarán en el bar Ático 4 situado en el centro comercial de Vista Hermosa a partir de las 10.00h el próximo martes 1 de junio. Interesados/as lleven el currículo vitae».

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar. Por un lado, el concejal del PP, Javier Bello, ha pedido su dimisión por tratar de «usar un pub como una oficina de reclutamiento de socorristas» y por utilizar un canal concreto de información que sólo puede ver un grupo determinado de personas.

El PP de El Puerto ha mostrado su sorpresa por las intenciones del concejal socialistas previendo que «montará la oficina de empleo del Ayuntamiento en un afamado pub portuense», para la selección de socorristas para las playas.

Bello tilda de «un auténtico escándalo» el anuncio difundido por el concejal en el gobierno y no ve seriedad en «una quedada en un pub para ‘recoger’ los curriculums de aquellos interesados en trabajar en las playas como socorristas este año, sin tener en cuenta que hay muchos profesionales que entregaron todos los documentos necesarios en la oficina de empleo para que cuando hubiese demanda de algún trabajo relacionado con su formación fuesen ellos quienes tuvieran la oportunidad de optar a esos puestos de trabajo».

Bello va más allá y esgrime que «al PSOE le gusta más hacer las cosas a escondidas en un pub, en Vistahermosa, sin ofrecer igualdad de oportunidades a todos los portuenses, ya que aquel socorrista que no tenga agregado a las redes sociales a Ángel González, no tendrá la oportunidad de enterarse de cuándo y dónde se celebrará dicha reunión, por lo que no podrá entregar su curriculum».

La misma dureza han despachado los dirigentes de la formación AndalucesXSí (AxSí) que han centrado sus críticas en varias direcciones. Por un lado critican que la temporada oficial de playas -que el alcalde David de la Encina afirmó que comenzaría el 1 de junio- aún no haya arrancado «y la empresa concesionaria no tenga el personal necesario». Por otro lado, lamentan que dicha empresa lleve a cabo el proceso de selección en un bar de copas en vez de emplear, por ejemplo y califican de «lamentable» que el concejal «derive a los interesados a un bar» para participar en el proceso selectivo.

A modo de anécdota, la portavoz de la gestora de AxSí en El Puerto, Antonia Martínez, también ataca al concejal por que «no sepa ni escribir correctamente el nombre de una de las zonas de la ciudad, en la que por cierto reside el alcalde», y que corresponde a la urbanización en la que se ubica el citado pub.

Martínez afirma que es «inaudito el desprecio» del equipo de Gobierno hacia los servicios municipales y considera que «no es serio» que un proceso de selección de un servicio «tan importante» se realice en un lugar tan poco apropiado.

Por último, lamentan que el Consistorio no haya hecho uso del servicio que ofrece el área de Fomento en el que todos los desempleados que quieran se pueden dar de alta y «podrían haber llevado a cabo con mayores garantías el proceso de selección».