Así es el nuevo museo de astronomía más grande del mundo

El museo de astronomía más grande del mundo, que se inaugurará el 17 de julio y abrirá al público el 18 en Shanghai , tiene una forma que de alguna manera recuerda la geometría del cosmos. Es como si desde fuera ya pudiéramos intuir lo que nos espera dentro. Thomas J. Wong, de Ennead Architects , un estudio con sedes en Nueva York y Shanghai, ha trabajado para este encargo con las curvas y ha desdeñado las líneas rectas con la intención de trasladarnos al espacio a primera vista.

Según Ennead Architects, a través de la escala, la forma y la utilización de la luz, el edificio aumenta la conciencia de nuestra relación con el Sol y el movimiento orbital de la Tierra. Con casi 40.000 metros cuadrados, esta es la nueva sede dedicada a la astronomía del Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai , inaugurado en 2001.

Ennead ganó el concurso internacional planteado en 2014 con un diseño arquitectónicamente ambicioso, sin líneas rectas ni ángulos rectos , que recuerda la geometría del universo. En el interior se programarán exposiciones y se podrá ver un planetario, un observatorio y un telescopio solar. «La gran idea del Museo de Astronomía de Shanghai era infundir una experiencia visceral a partir del diseño, y apoyar esa relación con el espacio desde la arquitectura », ha dicho estos días Thomas J. Wong.

Wong -explica- se inspiró en el clásico 'problema de los tres cuerpos' de la física, mirando las intrincadas coreografías creadas por la atracción gravitacional de múltiples cuerpos dentro de los sistemas solares. Algo de eso ha querido reflejar en su nueva (y ciertamente llamativa) obra. «Cada uno de los tres componentes arquitectónicos principales que definen el diseño, el óculo, la cúpula invertida y la esfera, actúan como instrumentos astronómicos funcionales, siguiendo al Sol, a la Luna y a las estrellas», asegura.

El óculo está suspendido sobre la entrada principal del museo. Actúa como un reloj, creando un círculo de luz solar que se mueve por el suelo a lo largo del día, indicando la hora y la estación. La esfera alberga el teatro del planetario, medio sumergido en el museo, con un soporte visible mínimo que alude a un mundo de ingravidez. Y la cúpula invertida es una gran estructura de vidrio que se encuentra en la parte superior del atrio central del edificio.

El estudio Ennead también es responsable de otros edificios dedicados a la cultura en el mundo, incluyendo el Rose Center for Earth and Space y el American Museum of Natural History en Nueva York; el William J. Clinton Presidential Center en Little Rock, Arkansas; y el Natural History Museum de Utah.

