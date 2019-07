Nintendo NES, la consola que popularizó los videojuegos en todo el mundo La compañía japonesa lanzó hace 37 años la máquina que revolucionó la industria

A los jugadores de siempre, a esos que llevan agarrando un joistick desde los años ochenta, les encantá mirar al pasado. Algunos, incluso, siguen teniendo conectados a su viejo televisor de tubo los sistemas que tenían de niños. No cabe duda que para muchos de ellos, la NES sigue siendo su consola favorita. Y es que la primera sobremesa de Nintendo, que llegó a las tiendas de Japón una semana como esta de hace (se dice pronto) 37 años, sigue muy viva. Mucho más de lo que cabría esperar de cualquier sistema que lleva más de dos décadas sin fabricarse.

Conocida como Famicom en Asia, la NES fue la apuesta de la firma de Kioto por revolucionar un mercado en el que, por entonces, Atari y los microordenadores marcaban la pauta. La compañía supo dotar a su consola de un catálogo inconfundible que sigue vigente. Y no solo porque la versión mini de este sistema, lanzada en 2016, haya arrasado en todo mundo; o porque un puñado de sus mejores títulos se puedan encontrar a día de hoy online en Nintendo Switch. Sino porque juegos como Súper Mario o Zelda, desarrollados por el genio Miyamoto para darle vida, siguen siendo los principales buques insignia de Nintendo. Y si apuramos, incluso del mundo de los videojuegos.

Probablemente el primer gran acierto de la empresa nipona fue presentar la consola como un juguete. Como un dispositivo tecnológico pensado principalmente para el disfrute de los más pequeños. De este modo, en los anuncios de la época, que tuvieron buena parte de la culpa del éxito de NES fuera de Japón, se puede ver a niños jugando con la consola, la cual aparece acompañada de diferentes periféricos, como la pistola Nintendo Zapper, el Power Glove o un robot.

A pesar de que la Famicom comenzó su andadura en Japón en 1983, todavía hubo que esperar bastante para que llegase a Occidente. Desembarcó en Estados Unidos en 1985, pero en España (y en el resto de Europa) no la pudimos probar hasta un año después.

Al poco comenzaría a comercializarse también su principal competidora: la Sega Master System. Comenzaba entonces una guerra entre las dos compañías niponas que se recrudecería todavía más en los años posteriores. En los tiempos de la Súper Nintendo y la Mega Drive. Sin embargo, NES salió vencedora de dicha generación gracias a unas ventas que superaron los 60 millones. Bastante lejos de los 13 millones de Master System.

Catálogo

La NES fue la primera sobremesa en la que pudimos disfrutar de las aventuras de Mario. El fontanero de la gorra roja había nacido previamente, sin embargo, hasta ese momento no había sido el protagonista absoluto de ningún título. La compañía japonesa le puso en el centro de la diversión en varios juegos de su sobremesa, el primero fue «Súper Mario Bros». Tan solo un aperitivo de lo que estaba por venir para el personaje más icónico de la historia de la firma nipona.

Una compañía no prospera exclusivamente salvando princesas.; aunque muchas lo firmarían. Nintendo lo sabía y Miyamoto, el creador de Mario, también. Y entonces llegó «The Legend of Zelda». El mundo mágico de Hyrule nació en la NES, y desde entonces no ha faltado en ninguna de las consolas de la firma de Kioto. Las amenazas de esta tierra no dan tregua, por lo que Link, su protagonista, lleva esforzándose por combatirlas desde 1986.

También merecen ser mencionados otros títulos. Entre las sagas que siguen dando guerra (esperamos que por muchos años) se encuentra «Final Fantasy». El juego de Square, que llegó a las tiendas en 1987, consiguió hacer las delicias de los jugadores de la época. Su sistema de combates por turnos se convirtió en todo un refente dentro del mundo de los videojuegos. Tanto que aún se deja ver en numerosos RPG (juegos de rol).

También sigue vivo «Metroid», aunque Nintendo se resiste a darnos una nueva entrega con Samus como protagonista. Tres cuartos de los mismo se puede decir de Castlevania. De unos años a esta parte, Konami parece más preocupada en que su Pro Evolution Soccer funcione que en dar nueva vida a la saga de los Belmont y de Drácula. De todos modos, los usuarios pueden seguir disfrutando del maravilloso plataformas que es «Castlevania II: Simon's Quest» gracias a la NES Classic Mini