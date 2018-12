SALUD AL DÍA Tu smartphone te hace más fácil tu paso por el hospital Dos herramientas puestas en marcha en cuatro hospitales madrileños guían al paciente por el centro y le permiten participar en el proceso de Urgencias desde la sala de espera

Los teléfonos móviles se han convertido en nuestro bien más preciado. Desde que son smartphone, no solo los usamos para hablar por teléfono. Son cámara de fotos, agenda, incluso linterna, y a través de múltiples app podemos guiarnos por cualquier ciudad, comprar todo lo que puedas imaginar, consultar tu cuenta bancaria, etc. El ámbito sanitario no se escapa de esa revolución, y por ello a través del móvil podemos pedir cita con el médico sin levantar el teléfono o acudir al centro de salud, o tener monitorizada nuestra salud, registrando los pasos que damos, las pulsaciones o las horas de sueño. Todas estas opciones nos permiten ganar tiempo, otro bien de lujo que en sanidad es muy importante, especialmente en los servicios de Urgencias. Cuando acudimos a ellos siempre queremos una rápida atención y esto hace que cualquier espera, por mínima que sea, se haga larga hasta que nos ofrecen la primera atención.

Por eso, la mejor forma de aprovechar ese tiempo es invertirlo en participar activamente en el proceso médico que nos ha llevado hasta allí y ayudar a la agilización de este. Convertir un tiempo muerto en tiempo útil.

Ese es el objetivo de la última herramienta que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha puesto a disposición de sus pacientes para mejorar su experiencia en el centro y contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria que reciben en él; en concreto, en su servicio de Urgencias. Una mejora que también funciona ya en los hospitales universitarios Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba.

Y es que, si el paciente es mayor de edad, en la primera atención sanitaria o triaje el profesional de Enfermería clasifica el motivo de su consulta con valores 4 ó 5, que implican menor necesidad de atención inmediata y prioritaria, por lo que su espera será algo mayor que la de otros pacientes más graves, y está dado de alta en el Portal del Paciente -aplicación de desarrollo propio de estos hospitales en la que ya están registradas más de 300.000 personas-, a su llegada a Urgencias recibirá un SMS invitándole a cumplimentar un sencillo formulario mientras espera, que llega al facultativo que le atenderá en la propia historia clínica del paciente, ayudándole en su atención y, consecuentemente, al propio paciente.

«Bienvenido al Servicio de Urgencias. Le ofrecemos participar en su atención, aportando información sobre el motivo de su consulta que pueda ser útil al médico que le va a atender. ¡Nos ayudará a ofrecerle una mejor atención!», reza ese mensaje, que permite al profesional sanitario conocer lo que le ocurre al paciente en tiempo real, antes incluso de atenderle personalmente.

Motivo de su consulta en Urgencias, tiempo de evolución del cuadro actual, visitas previas al servicio por el mismo proceso y cuándo, existencia de dolor o molestias e intensidad de estas… «Las contestaciones por parte del propio paciente a estas preguntas le llegan al profesional que le va a atender, facilitándole una información de gran valor que redundará en una mejor y más rápida atención médica, pudiendo, por ejemplo, revisar informes previos si el paciente señala que acudió con anterioridad, ofreciendo así una atención más personalizada», explica Marta del Olmo, directora de Información y Atención al Paciente de los Hospitales Públicos del Grupo Quirónsalud en Madrid.

Asimismo, el paciente puede cumplimentar otros apartados del cuestionario que completarán su historia clínica, perfilando los detalles de la misma y ayudando en la toma posterior de decisiones terapéuticas, relacionados con sus hábitos de vida (consumo de tabaco o alcohol), si está diagnosticado o medicado para la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto, si toma algún otro tipo de tratamiento de forma habitual, su peso y altura, registro de alergias u otras enfermedades diagnosticadas previamente.

Un GPS hospitalario para no perderse más

Por otra parte, y con el mismo objetivo de hacer más fácil el paso del paciente por el hospital, estos cuatro centros han implementado otra mejora para ayudar a responder a las necesidades actuales de sus usuarios: una herramienta personalizada de acogida, guiado y localización en tiempo real que facilita la visita y uso de sus instalaciones.

«Llegar a un hospital y perderse nos ha pasado a todos; podemos llegar nerviosos o preocupados y necesitamos buscar y encontrar a dónde nos dirigimos, por lo que se agradece una herramienta que ayude a lograrlo de la forma más rápida y sencilla», ha reconocido Del Olmo.

A través del Portal del Paciente, la app identifica al paciente y el motivo de su visita, en el caso de que ésta sea programada, como por ejemplo una cita médica, ofreciéndole la ruta más rápida y sencilla para llegar a su punto de interés, guiándole hasta él directamente y en tiempo real a través de las instalaciones y avisándole cuando ya se encuentra en su destino.

El mapeo previo de los planos y de todas las posibles rutas del hospital permite, además, la inclusión en la herramienta de zonas de interés adicionales a las estrictamente asistenciales, como la cafetería, aseos, puntos de información o ascensores, por lo que el usuario puede seleccionar trayectorias específicas que pasen por determinadas áreas del hospital de camino a su destino, que no requieran de escaleras (muy útil cuando el paciente tiene algún problema de movilidad) o que, por el contrario, las incluyan si desea hacer uso de las mismas para favorecer el ejercicio físico aprovechando su desplazamiento, además de realizar búsquedas a demanda.

Adicionalmente, el usuario puede utilizar esta herramienta con valores añadidos que mejorarán su experiencia en el hospital, como la posibilidad de, una vez que ha llegado a la sala de espera de su consulta, registrarse automáticamente avisando así de su presencia al médico sin necesidad de introducir su tarjeta sanitaria o DNI en ningún quiosco, o de beneficiarse del servicio de interpretación on-line en lengua de signos SVisual, en el caso de pacientes con discapacidad o problemas visuales.

Y es que –añade Del Olmo- la implementación de esta tecnología basada en la geolocalización, que permite enviar mensajes personalizados a través de bluetooth a dispositivos móviles en el momento y lugar adecuados, «forma parte de un proyecto más amplio dirigido a la búsqueda de la excelencia en el trato y la experiencia del paciente como motor de nuestro trabajo diario».