Una foca ataca a un piragüista lanzándole un pulpo a la cara

El pasado fin de semana, Kyle Mulinder decidió salir a disfrutar del sol, el mar y el piragüismo junto a unos amigos. Para aprovechar su jornada deportiva, eligieron la costa de la ciudad neozelandesa de Kaikura y, con la intención de capturar momentos para el recuerdo, no dudaron en llevarse la GoPro (cámara sumergible).

El grupo disfrutaba de la naturaleza y el día transcurría con normalidad hasta que, de repente, se convirtieron en testigos de la pelea entre un pulpo y una foca que se afanaba en comérselo. Ambos luchaban al lado de la piragua de Mulinder, quien, sin quererlo, se convirtió en la víctima colateral de la pelea: la foca agarró a su contrincante con la boca y con fuerza hizo que sus tentáculos volasen hasta alcanzar la cara del piragüista, que se llevó un «pulpazo» de lo más inesperado.

Más tarde, Mulinder colgó el vídeo en su cuenta de Instagram, acompañándolo de un texto en el que bromeaba acerca de la situación: «Lugar equivocado, momento equivocado. Sí, ¡una foca me ha dado un bofetón en la cara con un pulpo! Sé que es una locura. He aquí la historia. El pasado fin de semana salí con mi GoPro, mi piragua y un compañero. Tras un rato de diversión cogiendo olas en la costa, llegamos a una zona en la que una gigantesca foca macho luchaba contra un pulpo. Antes de darnos cuenta de lo que pasaba, la pelea nos sobrevino y, bueno, me llevé el tortazo. No estoy seguro de quién se sorprendió más: la foca, el pulpo o yo. Sea como fuere, el pulpo se quedó el fondo del kayak durante un rato hasta que nuestro guía logró sacarlo con su remo y, luego, el animal se alejó nadando, listo para luchar otro día. Historia verídica».