Vuelven a intentar colar hasta la ventana de un preso en Algeciras droga con un dron

Nuevo episodio en Botafuegos con un 'narcodron'. Un aparato que se llegó a colar en el centro penitenciario de Algeciras para llevarle a un preso, hasta la ventana de su celda, 200 gramos de hachís. A un recluso, de origen marroquí, que cumple una condena de cuatro años y tres mees por un delito de homicidio, tenencia de armas sin licencia y con múltiples expedientes disciplinarios la cárcel, entre ellos organizador de materiales prohibidos. El interno fue llevado a aislamiento y se le ha trasladado ya a Sevilla 2.

Esta es la denuncia que hace el sindicato ACAIP para volver a llamar la atención sobre el uso que se está haciendo de drones en las cárceles de la provincia de Cádiz para colar droga u otros elementos prohibidos. «Con demasiada frecuencia los funcionarios de prisiones de Algeciras tienen la impresión de que su lugar de trabajo es el escenario de una película futurista donde narcodrones sin luces sobrevuelan en horario nocturno el espacio aéreo penitenciario y cuyos destinatarios privados de libertad están despiertos y vigilantes hasta recepcionar la mercancía», cuentan.

Según mantienen, a lo largo del año 2025 se han avistado drones sobrevolando la prisión algecireña e incautado tres de ellos.

Desde drogas a fármacos o móviles

«Desde la Sección sindical de ACAIP en Algeciras, se ha estado informando del modus operandis, el piloto de la aeronave, miembro de una red delictiva, permanece en las inmediaciones del establecimiento penitenciario a la vez que dirige el dron cargado de drogas, teléfonos móviles… hasta la ventana de la celda del preso, quien previo pago y acuerdo, espera pacientemente hasta recoger la mercancía; desde hace años y hasta la fecha, los drones interceptados han transportado drogas (heroína, cocaína, hachis), psicofármacos, teléfonos móviles de última generación, tarjetas sim o cargadores de móviles».

Como advierte el sindicato, el impacto para la seguridad de la prisión es múltiple: los teléfonos móviles facilitan la comunicación entre presos y redes delictivas externas, la droga atenta contra la salud del interno, además de generar amenazas, agresiones, coacciones o ajustes de cuentas, también altera el buen funcionamiento del centro y el objetivo primordial del sistema penitenciario, la reeducación y reinserción social.

«Desde la sección sindical ACAIP en Algeciras, se lleva mucho tiempo denunciando y reclamando una respuesta integral y coordinada, donde intervenga: instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de seguridad y nuevas tecnologías, además de legislación específica», concluyen.