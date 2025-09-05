La Virgen de Regla de de la provincia, saldrá en Chipiona, una de las vírgenes con mayor devoción procesión este lunes: horario y recorrido

El próximo lunes 8 de septiembre, Chipiona pondrá el punto y final a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Regla. Será el día grande en el que la Virgen procesione por las calles de la localidad en una jornada que tradicionalmente despierta grandes devociones.

La jornada comenzará bien temprano. Desde las 7:00 horas las Asociación de Belenistas Caepionis y la Asociación Vía Franciscana TAU comenzarán la elaboración de la tradicional alfombra de sal alusiva a las fiestas patronales.

Es el preludio del momento más esperado por todos los chipioneros. A las 18:00 horas saldrá del Santuario de la Virgen de Regla la procesión de la Patrona. Hará su recorrido habitual por las calles del centro: plaza Nuestra Señora de Regla, avenida Nuestra Señora de Regla, avenida de Jerez, Monumento de la Luz, paseo Costa de la Luz, Humilladero, Explanada y Santuario de Nuestra Señora de Regla.

El colofón a las fiestas patronales llegará a las doce la noche cuando en la playa de Regla se pueda disfrutar de un gran castillo de fuegos artificiales.

