Los vecinos del Marquesado sufren las obras del nudo de Tres Caminos: «La carretera se ha convertido en la M-30»

La obra de reordenación del nudo de Tres Caminos arrancó en diciembre de 2023. Desde entonces, el proyecto avanza con paso lento pero firme, en una actuación clave para la conexión de la Bahía de Cádiz y la mejora de las «condiciones de circulación, movilidad y seguridad vial». De hecho, ya se vislumbra una de las tres estructuras previstas: el paso superior sobre la A-48 que permitir una nueva entrada en Chiclana. Resolver las retenciones en la circulación del tráfico que se forman donde confluyen Chiclana, Puerto Real y San Fernando ha sido una de las grandes reivindicaciones históricas de los vecinos, especialmente en los meses de verano, donde la llegada masiva de turistas convierte este enlace en una prueba de paciencia al volante. Y para evitar las colas kilométricas de camino o vuelta de la playa, no son pocos los conductores que buscan alternativas. La principal, la carretera de El Marquesado, que desde el comienzo de la obra ha visto cómo la afluencia de tráfico, en los meses estivales, se ha multiplicado sin estar acondicionada para ello.

«Una carretera que antes tenía una afluencia de tráfico mínima, ahora se ha convertido en la M-30«, denuncia Milagros Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos 'Los Balcones', quien asegura que las retenciones se forman en ambas direcciones, tanto para ir hacia Chiclana como de camino a Puerto Real. Las obras del nudo de Tres Caminos afectan de manera directa en la barriada de El Marquesado. »Ya no es que haya mucho tráfico o sea lento, es que a veces está hasta parado«, lamenta la representante de la asociación. La carretera que atraviesa la barriada ha sido objeto de denuncia por parte de los vecinos, que se sienten »inseguros« debido a la falta de alumbrado, arcenes, mantenimiento y limpieza de los márgenes y las cunetas: «Es una carretera olvidada». Para Milagros, solo con la población que hay en los alrededores y los vecinos que habitualmente circulan por ella ya «ha quedado obsoleta».

«Es una carretera olvidada», denuncian los vecinos

El hastío entre los vecinos es palpable. En una carretera donde, según José Palomino, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte, se ha incrementado el tráfico en un 300% en los últimos años, salir en coche de los caminos se ha convertido en una tarea complicada. «Tardan más de cinco minutos en salir de su camino para incorporarse a la carretera porque el tráfico es constante, no solo en horas determinadas del día sino casi todos los días agravándose aún más los fines de semana por las familias que se dirigen a las playas desde muchos pueblos de Cádiz y Sevilla», explica José Palomino, quien no se muestra optimista ante los meses que restan para que la actuación en el nudo de Tres Caminos finalice, que será como mínimo en 2027.

«La situación irá a más porque las obras creo que están previstas que terminen para mediados o finales del 2027 y la carretera irá a peor, sin un mínimo de mantenimiento, con faltas de espejos a la salida de los caminos, señalizaciones, pasos de cebra con escasa pintura, sin aceras y sin iluminación en toda la carretera», denuncia. En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana, que ha anunciado que llevará a cabo una serie de actuaciones por valor de más de un millón de euros en la carretera de El Marquesado hasta la Venta Pololo, ha recordado a la Diputación de Cádiz que tiene las competencias desde el restaurante en adelante.

El presidente de la Federación Chiclana Norte teme que «una vez terminen las obras del nudo de Tres Caminos» sigan sufriendo «inseguridad vial»

«Sin embargo, estas actuaciones en la carretera de El Marquesado deben tener continuidad a partir del puente de la autovía, aunque para ello es imprescindible la colaboración de la Diputación Provincial, administración propietaria de esta vía en este tramo interurbano», ha indicado el alcalde, quien ha señalado que en este último Pleno se lo volvió «a recordar a la presidenta de Diputación».﻿

«Nos tememos que una vez terminen las obras del nudo de Tres Caminos, seguiremos sufriendo inseguridad vial, como llevamos tantos años padeciéndola, y continuaremos leyendo nuevas notas de prensa en la que nuestra Diputación prometa mejoras y no las realice», concluye José Palomino. Más allá de que la reordenación alivie los atascos en Tres Caminos y, por ende, en El Marquesado, los vecinos de la barriada reclaman que, de una vez por todas, se ponga fin al sentimiento de inseguridad que pesa sobre su carretera principal.