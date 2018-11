Utrera Javier Sierra y la Orquesta Barroca de Sevilla ponen el broche de oro al «Año Cultural Abate Marchena» El periodista y escritor Javier Sierra ofrecerá una conferencia en la que hablará del «viaje a la luna del Abate Marchena»

Alberto Flores

Utrera Actualizado: 15/11/2018 08:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco a poco, las actividades incluidas en el «Año Cultural Abate Marchena» van tocando a su fin. Un ciclo que ha servido para que miles de utreranos y visitantes realicen un completo acercamiento a la figura de José Marchena y Ruiz de Cueto, un intelectual nacido en Utrera y del que a lo largo del 2018 se ha conmemorado de manera especial el 250º aniversario de su nacimiento.

Han sido muchas las personalidades que han llegado a Utrera para analizar la figura del Abate y al mismo tiempo proponer un viaje apasionante a la convulsa época que le tocón vivir, a caballo entre el final del siglo XVIII y el comienzo del XIX, momento histórico en el que triunfaron las ideas que formaban parte del ideario ilustrado. De esta manera el ciclo «La Palabra a Escena», impulsado por Caja Rural de Utrera y el Ayuntamiento de Utrera, llega con dos pesos pesados de la cultura española para cerrar el círculo y terminar de comprender de la mejor manera posible una figura tan poliédrica como la del Abate Marchena.

Tras la primera entrega, protagonizada por el escritor Santiago Posteguillo, el 15 de noviembre, a partir de las 20.00 horas llega el turno del escritor, investigador y periodista Javier Sierra, quien va a pronunciar en el teatro municipal Enrique de la Cuadra de Utrera una conferencia que llega bajo el título «El viaje a la luna del Abate Marchena». En este caso Sierra se va a acercar a la dimensión más esotérica del personaje, analizando «La sociedad de los selenitas», considerado uno de los primeros textos de la ciencia ficción en castellano y en el que Marchena recurrió a la figura literaria del viaje imaginario para reflexionar acerca del futuro de la sociedad occidental en la que vivía.

Pedro J. Ramírez disertará sobre la dimensión periodística del Abate Marchena

Por otra parte el 16 de noviembre, también en el teatro municipal Enrique de la Cuadra, en este caso a las 19.30 horas, será el turno de una nueva conferencia, protagonizada por el periodista Pedro J. Ramírez, quien se va a adentrar en otra de las actividades que más cultivó el Abate, como fue el mundo del periodismo. Marchena creó varios periódicos a lo largo de su vida, donde la exposición de sus ideas radicales le valió incluso la persecución por parte de la Inquisición, viéndose obligado a huir a tierras francesas, donde fue testigo en primera línea e incluso actor de la Revolución Francesa. Esa faceta, que le llevó a fundar periódicos como «El Observador», será repasada por Ramírez, en una conferencia que lleva por título: «Marchena periodista».

Cierre musical

Al margen de este ciclo de conferencias, la música ha sido fundamental a lo largo de todas las actividades que se han puesto en marcha en Utrera para comprender mejor la vida y obra del Abate Marchena, destacando el soberbio recital ofrecido en la plaza del Altozano por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Para terminar en todo lo alto, el sábado 17 y el domingo 18 de noviembre llega otra de las citas importantes que va a servir como clausura al ciclo de «Música de la Ilustración», con la presencia en una doble cita en el teatro municipal Enrique de la Cuadra de la Orquesta Barroca de Sevilla.

Esta prestigiosa formación musical va a interpretar en el concierto del día 17 fragmentos de dos óperas del siglo XVIII. Por un lado ‘Le Devin du village’, del también filósofo Jean-Jacques Rousseau, cuyo 'Contrato Social' -una de sus obras más importantes- fue traducido al español por el propio Abate Marchena, y por otro lado ‘Hippolyte et Aricie’, de Jean-Philippe Rameau

La propuesta se completa en la mañana del 18 de noviembre, momento en el que cinco solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla van a interpretar dos de las ‘Sinfonías de Londres’ de Haydn, arregladas para quinteto por su contemporáneo J. P. Salomon.

Propuestas que se han puesto en marcha no sólo con el objetivo de reivindicar la figura del Abate, considerado como uno de los grandes pensadores heterodoxos de la ilustración española, si no también con la pretensión de convertir a Utrera en un destino cultural de referencia en la provincia sevillana y diversificar su oferta de ocio para todos los públicos. El «Año Cultural Abate Marchena» no termina con estas citas, ya que muy pronto va a ver la luz otro de los proyectos más interesantes como es un libro de relatos basado en la producción literaria del autor utrerano, que va a ser editado con la colaboración la Fundación José Manuel Lara y en el que participan autores como Espido Freire, José Calvo Poyato, Care Santos, Jesús Maeso de la Torre o José Luis Corral. Un trabajo coordinado por la periodista, escritora y colaboradora de ABC de Sevilla, Eva Díaz Pérez.