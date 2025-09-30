Los trenes 'low cost' podrán llegar a Cádiz a partir de 2027

Los trenes 'low cost' podrán llegar a Cádiz a partir del año 20127. Adif ha anunciado este martes el inicio del proceso de la segunda fase de la liberalización del transporte de viajeros con el envío a los operadores de la propuesta de oferta de capacidad marco en los corredores Madrid-Cádiz/Huelva, Madrid Asturias/Cantabria y Madrid- Galicia. No obstante, este anuncio no contempla la llegada del AVE a Cádiz.

De este modo, los trenes de las compañías Ouigo e Iryo podrán realizar el trayecto que une la provincia de Cádiz con la capital de España; no obstante, este servicio no estará disponible, como mínimo, hasta finales de 2027.

El objetivo de Adif es abrir el proceso de recepción de solicitudes en estos nuevos corredores a lo largo de 2026. La nueva oferta incluirá 16 surcos diarios en el trayecto Madrid-Cádiz/Huelva, aunque no se especifica cuantos trenes tendrán como destino la provincia de Cádiz. Además, habrá 32 surcos por día en el caso de la conexión Madrid-Galicia, y 24 entre Madrid/Asturias-Cantabria. La compañía informará en breve a las empresas interesadas sobre las franjas horarias disponibles para circular.

Este procedimiento se realiza de forma previa para que las empresas tengan la oportunidad de presentar sus observaciones antes de la publicación oficial de las ofertas. Según explica Adif, será un Real Decreto el encargado de establecer de manera definitiva los horarios de circulación, las frecuencias, el calendario y las normas del proceso. Con esta segunda ronda de acuerdos, Adif pretende avanzar en la liberalización de la red ferroviaria española, que hasta ahora está dominada principalmente por Renfe. Las previsiones del administrador apuntan a que los nuevos convenios que permitirán la incorporación de Ouigo e Iryo en la ruta Madrid-Cádiz podrán firmarse hacia finales de 2027.

El anuncio de Adif cumplirá con una demanda de la provincia de Cádiz, que lleva años exigiendo más conexiones con Madrid, y con un precio más asequible que el Alvia, único tren que hace el trayecto entre Madrid y Cádiz. Aún así, la petición histórica de la llegada del AVE, seguirá siendo un viejo deseo para los gaditanos.

A día de hoy, hay tres trenes Alvia que hacen el recorrido Cádiz-Madrid. Cabe recordar que Renfe anunció a finales del mes de mayo la implementación de un cuarto tren Alvia diario para conectar Cádiz con Madrid durante el mayor periodo de demanda del año, entre el 28 de junio y el 7 de septiembre. Se pusieron a disposición 1.800 plazas adicionales cada semana, lo que permitió llegar a una capacidad total de 16.700 plazas semanales. La mejora del servicio supuso contar con ocho trenes diarios, cuatro en cada sentido, en lugar de los seis que había. Para lograrlo, la compañía incorporó dos trenes adicionales —uno por sentido— los martes, miércoles y sábados, de manera que se completó la oferta que ya estaba disponible los lunes, jueves, viernes y domingos. Del 28 de junio al 7 de septiembre, se pusieron en servicio un total de 56 trenes Alvia semanales, de los cuales 14 trenes circularon reforzados con el doble de sus plazas habituales.