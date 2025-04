El AVE une a la provincia de Cádiz

Pocas cuestiones unen a ciudades gobernadas por partidos políticos de diferente signo político. En los últimos días, y como viene ocurriendo desde hace años, diferentes localidades de la provincia de Cádiz han coincidido en su petición al gobierno para la llegada del tan ansiado AVE a la Bahía. Se trata de una petición con un largo recorrido.

En el año 1992 se inaugura en España el primer tramo del AVE, que conecta Madrid con Sevilla, en el contexto de la Expo 92 en la capital de Andalucía. A partir de aquel momento comenzaron las reivindicaciones. Sería en el año 2003 cuando el Ejecutivo presenta un ambicioso plan de infraestructuras que incluye la ampliación de la red de AVE por todo el país, y donde se contempla la conexión de la línea de la alta velocidad con Sevilla. En agosto del año 2009, José Blanco, ministro de Fomento del PSOE, anuncia que el AVE llegará a Cádiz en 2012. Se cumple el bicentenario de La Pepa, el AVE no ha llegado a Cádiz, y el Gobierno de España fija una nueva fecha, en esta ocasión el año 2017. Se vende a bombo y platillo viajes a Sevilla desde la capital gaditana en tan solo 55 minutos. A día de hoy, no hay un plan para que el AVE llegue a Cádiz, no está encima de la mesa del Ejecutivo, y al actual gobierno de Pedro Sánchez, como dejó claro el ministro de Transportes, Óscar Puentes, «nos va a suponer un montón de dinero» y supondría una inversión «bestial». Una nueva fecha se contempla a muy largo plazo, el año 2050, 58 años después del primer viaje entre Sevilla y Madrid.

La ciudad de Jerez y los municipios de la Bahía de Cádiz, que suman 800.000 habitantes, alzan la voz para reclamar al Gobierno la llegada del AVE a Cádiz. En mayo del año 2024, aprobó una propuesta del equipo de gobierno para instar al Ejecutivo a que cumpla con la provincia en materia ferroviaria. Hace dos semanas fue Chiclana -gobernada por el PSOE- la ciudad que pidió al Gobierno estudios para desarrollar el proyecto, este jueves fue el Ayuntamiento de Cádiz y próximamente será El Puerto.

La llegada del AVE a Cádiz solventaría, en cierto modo, las deficiencias en materia ferroviaria que padece desde hace décadas la provincia. Cabe destacar que en 2024 hasta 671.000 viajeros cogieron el Alvia entre Cádiz y Madrid. Desde el Partido Popular de Cádiz defienden que la saturación de la autopista AP-4 es otro elemento más que haría del AVE un factor crucial para la movilidad interprovincial, potenciando el transporte público frente a otros medios más contaminantes«.

Chiclana, por el momento, es la única ciudad gobernada por el PSOE en pedir abiertamente el AVE. Su alcalde, José María Román, siempre ha sido un defensor de la llegada de la alta velocidad a la provincia, a pesar de que la red ferroviaria no transcurra por su municipio. En otras ciudades, como en Jerez, Mamen Sánchez, ex alcaldesa socialista, afirmó en 2024 que no se trataba de una «prioridad», la misma línea que ha defendido esta semana el PSOE de Cádiz capital.

Dejando los colores políticos al margen, solo hay motivos para pensar que el AVE en Cádiz únicamente traería buenas noticias. En primer lugar, y la razón más evidente, la reducción en los tiempos de viajes con la capital de España. Impulsaría, además, el turismo, convirtiendo a la región en un territorio más accesible, y que influiría directa e indirectamente en los comercios de la zona.

El mapa del AVE en España

En abril de 2025, solo trece ciudades capitales de provincia en España no tienen AVE. Renfe instaurará durante los seis próximos años el servicio en Bilbao, Pamplona, Almería, Huelva, Burgos, Salamanca, San Sebastián, Vitoria y Soria.

De esta forma, Logroño, Santander, Jaén y Cádiz serán los únicos territorios de España sin un plan firme encima de la mesa para la llegada del AVE hasta dentro de 25 años.

En Andalucía, donde la provincia gaditana es el tercer territorio con mayor población, no contará con la alta velocidad hasta mediados de siglo, según los planes vigentes por parte del Gobierno.

¿Por qué no llega el AVE a Cádiz?

Son varias las cuestiones que impiden a día de hoy la llegada del AVE a Cádiz. La principal, la falta de predisposición política argumentada en el alto coste de la operación, en torno a 3.500 millones de euros.

Además, el trazado entre Cádiz y Sevilla presenta curvas pronunciadas en la Bahía de Cádiz, sobre todo en el tramo entre Puerto Real y la capital gaditana, que limitan la velocidad de los trenes. Por ejemplo, estos trenes que requieren trayectos rectos para alcanzar sus velocidades óptimas que superan los 200 kilómetros por hora, tendrían que reducir su velocidad a 50 km/h.

A su vez, y a diferencia de lo que ocurre en otras líneas de AVE en España, el tramo entre Cádiz y Sevilla comparte vía con trenes de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia. Además, por el pequeño tramo entre San Fernando y Cádiz, también circula el tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz. Por otro lado, existe un impedimento a nivel técnico. La línea convencional que une a las provincias de Sevilla y Cádiz utiliza el ancho ibérico (1.668 mm), mientras que las líneas de alta velocidad están diseñadas para el ancho internacional (1.435 mm). Esto significa que los trenes AVE, diseñados para circular sobre vías de ancho internacional, no pueden circular directamente sobre las vías de ancho ibérico sin una adaptación de la infraestructura.

