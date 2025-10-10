Una trabajadora del centro de salud de Casines, en Puerto Real, sufre una agresión con amenazas e insultos

Una auxiliar administrativa del centro de salud de Casines, en Puerto Real, sufrió ayer por la mañana una agresión verbal con amenazas e insultos por parte de un usuario, un episodio que le provocó un ataque de ansiedad y un posterior desmayo.

El suceso vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad que viven los profesionales sanitarios en muchos centros de salud de la provincia, especialmente en aquellos que carecen de personal de seguridad, como es el caso de Casines.

Denuncia de Csif

Desde el sector sanitario se ha vuelto a condenar públicamente este tipo de episodios, que —según los trabajadores— se repiten cada vez con más frecuencia. La sección sindical de CSIF en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda denunció que «el SAS es incapaz de tomarse en serio este asunto de las agresiones, que siguen aumentando día tras día, ante la impotencia e indignación de los profesionales».

El sindicato reclama la revisión urgente de los protocolos de actuación y la implantación de personal de seguridad en todos los centros de salud, con el objetivo de disuadir o minimizar los episodios violentos.

También pide endurecer las sanciones y penas contra quienes agreden a trabajadores del sistema público de salud. «No puede salir tan barato agredir a un profesional; las sanciones no sirven como medida de disuasión», subrayan desde la organización.

El incidente ha vuelto a generar malestar entre el personal sanitario, que denuncia trabajar bajo gran presión y con recursos cada vez más limitados.