Una paciente de Cádiz logra una sentencia contra el SAS por errores en el cribado de cáncer de mama

La crisis abierta por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía se ha cobrado ya su primera gran consecuencia política. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto, presentó su renuncia en la noche de ayer miércoles, en plena polémica por los errores y demoras detectados en el sistema de detección precoz.

Este contexto vuelve a situar el foco sobre un problema que ha afectado a miles de mujeres en la comunidad. Uno de esos casos acaba de culminar en Cádiz con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por errores y retraso en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama.

Caso gaditano

La paciente, de 58 años, presentó síntomas desde 2014, con cambios visibles en la mama y un nódulo palpable. A pesar de ello, las pruebas radiológicas realizadas entonces fueron calificadas como BIRADS 1, lo que retrasó su seguimiento durante años. No se le realizó valoración clínica por un especialista ni exploración adecuada en ese momento.

El diagnóstico final de carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda no llegó hasta 2017, tras nuevas pruebas, biopsia y la confirmación de un tumor avanzado de 7 centímetros, en estadio III A. La paciente fue intervenida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se le practicó mastectomía radical y linfadenectomía axilar, además de recibir quimioterapia y radioterapia.

La sentencia subraya que en la primera mamografía, realizada en una unidad móvil del SAS en Chiclana, ya existían signos que habrían justificado un control más exhaustivo. Un médico del Hospital Puerta del Mar que declaró en el juicio confirmó que el tumor detectado era mayor que el observado en las pruebas radiológicas previas, lo que evidenció un error diagnóstico inicial.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz reconoció la responsabilidad patrimonial del SAS. El TSJA ratifica la condena, pero reduce la cuantía a 25.000 euros. El fallo critica fallos estructurales en el protocolo de cribado del cáncer de mama y la infracción de la praxis médica por no valorar adecuadamente la sintomatología progresiva.

La defensa fue ejercida por el abogado Damián Vázquez Jiménez, de la Asociación El Defensor del Paciente, que ha denunciado públicamente que esta reducción de indemnizaciones «agrava el daño moral y la desprotección de los pacientes». La paciente vive con secuelas físicas y psicológicas importantes, tiene reconocida una incapacidad absoluta y requiere rehabilitación y cuidados continuados.