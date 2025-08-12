El Tigre de Gales ruge con fuerza en Chiclana

El Tigre de Gales ha repetido este año actuación en Concert Music Festival (CMF) y lo ha hecho a toda máquina. Tom Jones ha vuelto a demostrar fuerza, carisma y, sobre todo, voz en el escenario de Sancti Petri con su espectáculo Defy Explanation. Salió a paso lento y con puntualidad británica. La voz y el piano y I'm coming home. Con un «gracias» en perfecto castellano saludó al público.

Jones ha llegado a ese punto de la inmortalidad musical como Mick Jagger, David Bowie, Bruce Sprinsteen, Rod Stewart, Elton John o Sting, iconos de una música que ha perdurado en el tiempo y cautiva al público de las nuevas generaciones. Su personalidad y estilo ya los ha convertido en leyenda a pesar de estar muy vivos. Con un country pausado siguió con I'll Be Your Fool Once More.

El Tigre de Gales es un cantante que ha evolucionado con los tiempos e incluso se ha reinventado, pero siempre mostrando una temática clásica del pop rock y una poderosa voz que lo han situado siempre en la primera linea de lostop musicales. Con su jersey de cuello de cisne, sus pantalones de campana y el cinturón ancho de hebilla, Tom Jones irrumpió en nuestras viadas a finales de los sesenta y se introdujo en los hogares españoles en una televisión en blanco y negro que depertó en los 70 llena de color y ritmo de la mano de Valerio Lazarov. El tiempo le ha dado la razón al Tigre de Gales. Su música es universal y forma parte de la hemeroteca más lujosa. El éxtasis llegó con It's not Unusual, con una voz algo más tranquila y menos movimientos corporales pero una escenografía igual de potente. Siguió conWhat`s new Pussycat? y más tarde puso el patio en pie con su conocido Sexbomb.

Su presencia este lunes en Chiclana confirma el apego del inglés por la costa de la Luz. Tom Jones llegó a España a primeros de mes para dar inicio a su gira de verano 2025 y lo hizo en plenitud física. El Tigre de Gales, se vio obligado a posponer un concierto en Alemania el pasado julio debido a una infección de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, su recuperación ha sido plena. Castellón, Alicante, Marbella y Cádiz son algunos de los puntos elegidos para su gira de verano. Otro de los momentos estelares del inglés en las tablas del Concert fue cuando se arrancó con la banda sonora de la película Nueves Semanas y Media, en su día interpretada por Joe Coker, You can leave your. Hat on.

Tampoco dejó atrás un clásico como One more cup of coffee,de Bob Dylan. Con una extraordinaria carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones alcanzó la fama internacional gracias a su poderosa voz y su carismática presencia en el escenario. Ha dejado una huella imborrable en la historia de la música con éxitos como It's Not Unusual, What's New Pussycat?, Delilah y Green, Green Grass of Home, además de su exitoso programa de televisión de alcance internacional, This is Tom Jones (1969-1971). A sus 85 años, Tom Jones no solo conserva la voz que lo encumbró como uno de los grandes del pop internacional, sino también la energía para iniciar una nueva gira de verano en España. Así lo ha demostrado en Chiclana con otro clásico Across the Bordeline. El galés siguió en su banqueta para recitar I won't Crumble with you if you fall a golpe de percusión como Taking Reality Televsiom Blues. Todas las canciones con versiones adaptadas y registros diferentes.

La carrera de Tom Jones ha estado llena de numerosos honores y reconocimientos, incluido el muy apreciado título de caballero de la Reina Isabel II de Inglaterra en 2006, múltiples premios BRIT, un premio Silver Clef, el prestigioso premio Music Industry Trusts y un premio Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de EE UU. Poco antes de las once de la noche aprovechó el momento para deleitar al publico con la balada This is the Sea. El público saltó nada más escuchar los acorde de Delilah y volvió al clásico más pausado con Lazarus Man.

A los 85 años, Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame, en el artista masculino de mayor edad en alcanzar el puesto número 1 en la lista oficial de álbumes del Reino Unido con un disco de material nuevo. Remató la faena en plena forma con la canción número 18 del espectáculo Kiss mientas el público lo coreaba con palmas. Terminó, pero regaló Green Green Grass oh Home y One Hell of a Life.