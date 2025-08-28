Tercer y último despliegue de 'Dédalo' en 2025

Con la partida del buque anfibio 'Galicia' desde la Base Naval de Rota, la Armada española ha puesto en marcha la tercera fase del Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo'.

La primera de estas fases fue el pasado mes de enero y tuvo lugar en el mar Mediterráneo Central y el mar Egeo, donde se desarrolló, en aguas de Grecia, el ejercicio «Steadfast Dart» (STDT25), el primer ejercicio de despliegue a gran escala de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN. También se realizó una colaboración bilateral con Turquía.

Este primero ha sido el mayor de los tres despliegues de este año. Estuvo compuesto por dos buques anfibios, el 'Juan Carlos I' y el 'Castilla', las fragatas 'Blas de Lezo' y 'Victoria'. Además, durante las dos primeras semanas, también participaron la fragata 'Álvaro de Bazán' y el buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño'.

La segunda fase se inició en el mes de junio en aguas del Atlántico y del Mediterráneo. Durante este despliegue, se realizaron distintos ejercicios anfibios en Córcega y de tiro en Croacia y Rumanía.

Como en la primera, el buque 'Juan Carlos I' estuvo al frente acompañado del 'Galicia', el buque de aprovisionamiento en combate 'Cantabria' y la fragata 'Blas de Lezo' donde la princesa Leonor estuvo presente durante una parte de la fase para continuar con su formación militar.

Tercera fase

En esta tercera y última fase, cuatro buques forman parte del despliegue. El buque anfibio 'Galicia' con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, así como por las fragatas 'Almirante Juan de Borbón' y 'Canarias'. Además, durante el inicio del tránsito atlántico y al regreso, el Grupo Dédalo recibirá el apoyo logístico del buque de aprovisionamiento al combate 'Cantabria' en la primera fase de la navegación. Además, en el 'Galicia' embarcan dos helicópteros de transporte de tropas, mientras que la 'Canarias' cuenta con un helicóptero para guerra antisubmarina y de superficie.

Para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima, se integrarán dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la 'Canarias', y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el 'Galicia'.

