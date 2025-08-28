El Grupo de Combate Expedicionario Dédalo parte de la Base Naval de Rota

Mañana de despedidas en la Base Naval de Rota. El Grupo de Combate Expedicionario Dédalo inicia su tercera fase que tendrá una duración de dos meses.

En este despliegue, participan el buque anfibio Galicia, la fragata Canarias, la fragata Almirante Juan de Borbón y el buque de aprovisionamiento Cantabria.

El grupo ha zarpado rumbo a Estados Unidos donde participarán en el ejercicio anual UNITAS de la US Navy, junto a otras Armadas como las de Argentina, Canadá y otros países europeos. Una participación que este año cobra especial importancia puesto que los estadounidenses celebran el 250 aniversario de la fundación de la US Navy.

El GCE Dédalo 25 tiene entre sus principales objetivos la contribución a la disuasión y defensa; la demostración de compromiso con los países aliados; así como la proyección de la capacidad del poder naval, su autonomía logística y su flexibilidad para cumplir todo tipo de misiones, desde las de máxima complejidad militar hasta las de ayuda humanitaria.