El temporal 'Claudia' cancelado todos los ferris de Tarifa a Tánger este lunes

La naviera África Morocco Link (AML) ha vuelto a paralizar completamente sus operaciones entre Tarifa y Tánger a causa del fuerte temporal que afecta este lunes al Estrecho de Gibraltar. Según la información para pasajeros publicada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, la compañía ha suspendido todas las salidas programadas entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A diferencia de AML, la otra naviera que presta servicio en Tarifa, Balearia, mantiene por el momento sus conexiones con Tánger sin incidencias.

Ceuta sin alteraciones

En el puerto de Algeciras, los enlaces con Tánger de primera hora -previstos antes de las 10:00- también fueron cancelados debido al mal tiempo, aunque el resto de la jornada continúa operativa. En cuanto a las rutas con Ceuta desde Algeciras, no se han registrado alteraciones.

El puerto de Tarifa acumula varios días sin actividad desde el pasado jueves a causa de los efectos de la borrasca Claudia. Aunque este lunes había retomado las operaciones con normalidad, el empeoramiento de las condiciones marítimas ha obligado finalmente a nuevas cancelaciones.

