La subida de cuotas que pretende el Gobierno pone en peligro a un tercio de los autónomos de Cádiz

El Ministerio de Seguridad Social presentó esta semana una propuesta para incrementar las cotizaciones de los tres millones de autónomos de España a partir de 2026, aplicando subidas en función de los ingresos reales y sin eximir a ningún tramo. Según las tablas presentadas, quienes ingresen menos de 3.000 euros al año pagarán 200 euros más, los que facturen alrededor de 30.000 euros afrontarán un aumento de 450 euros, y los que superen los 38.000 euros verán subidas de entre 1.000 y 2.500 euros anuales. Con esta propuesta del Ejecutivo, los trabajadores por cuenta propia que tengan unos ingresos entre 670 y 900 euros pagarían 264,56 euros al mes de cuota. Dicho con otras palabras, si un autónomo factura por valor de 700 euros, el 37% de sus ingresos irían destinado a la cuota. En términos concretos, las tablas presentadas por Seguridad Social establecen que los autónomos que ingresen menos de 3.000 euros al año deberán pagar 200 euros adicionales, mientras que quienes facturen alrededor de 30.000 euros afrontarán un aumento de unos 450 euros. Para los que superen los 38.000 euros de ingresos, la subida podría situarse entre 1.000 y 2.500 euros anuales.

Prácticamente todos los grupos políticos del arco plenario han mostrado su rechazo a la medida presentada por el Gobierno, que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Desde las formaciones de la oposición como el Partido Popular y VOX, hasta Sumar, socio de gobierno del PSOE, han criticado la posible subida. Junts también se muestra en contra. Como ha publicado ABC, el Gobierno, ante el rechazo de la subida de las cotizaciones para todos los autónomos a partir de 2026, estudia una nueva propuesta que minimice las cuantías.

Los números presentados por el equipo de Pedro Sánchez han encontrado en los autónomos un rechazo total, un sector que se siente injustamente tratado por el Ejecutivo, y en muchos casos con unas facturaciones mensuales que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional.

Lorenzo Amor (Jerez, 1965), presidente desde 2004 de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), habla de un «sablazo» por parte del Gobierno a los autónomos con esta propuesta de subida de cuotas y advierte que los trabajadores por cuenta propia no pueden soportar un incremento que no mejora la protección social ni corrige los errores del pasado. Además, señala que el Gobierno pretende fijar las cuotas hasta 2031, «independientemente de la evolución de la economía y las vicisitudes de los autónomos».

La realidad de los autónomos en la provincia de Cádiz

En declaraciones a LA VOZ DE CÁDIZ, el presidente de ATA subraya que la subida afectará a todos los autónomos de la provincia: «El 100% de los autónomos de Cádiz verá subir su cuota con respecto al año 2025», explica, destacando que incluso quienes ganan 400 euros al mes se verán afectados. Amor propone crear un tramo especial reducido para estos casos, con pagos entre 80 y 100 euros.

Amor detalla que en la provincia de Cádiz «uno de cada tres autónomos está trabajando para hacer sobrevivir a su actividad, otro 33% se va manteniendo y al otro 33% no le va mal. Esa es la realidad«. El problema »es que lo que nos han presentado es una subida para todos, para todos los autónomos de la provincia de Cádiz«.

Alerta sobre la precariedad de derechos sociales de los autónomos: «No se puede pretender que los autónomos coticen por un Ferrari y reciban prestaciones de un Panda». Recuerda además que los autónomos no tienen acceso a subsidios para mayores de 52 años, permisos por lactancia, prestaciones por paro o permisos retribuidos por luto o efectos climatológicos.

Esta propuesta del Gobierno solo tiene una finalidad, que en palabras de Amor es «un afán recaudatorio» y «sablear a los autónomos con 6.000 millones de euros más en los próximos tres años».

Exigencias al Gobierno

El presidente de ATA afirma que el problema no son las cuotas, sino la falta de derechos: «No se puede pretender que los autónomos coticen por un Ferrari y reciban prestaciones de un Panda», reitera en varias ocasiones. Entre los derechos que no se cumplen se encuentran: el subsidio para mayores de 52 años, que muchos autónomos no pueden acceder; un permiso por lactancia para autónomas; la prestación por desempleo, denegada en hasta un 60% de los casos que se solicitan; permisos retribuidos por situaciones climatológicas adversas o por luto; y una contabilización de las lagunas de cotización, que no se contemplan actualmente.

Amor enfatiza que los autónomos ya están cotizando por ingresos reales desde 2023, cumpliendo la recomendación quinta del Pacto de Toledo, mientras que la Administración no ha ajustado las prestaciones ni corregido los errores del pasado.

Amor insiste en que antes de cualquier subida, el Gobierno debe corregir los errores de 2023, presentar las proyecciones de 2024 y 2025 y garantizar una protección social real. «Primero, solucionen los errores; segundo, mejoren la protección social; y tercero, cumplan la recomendación quinta del Pacto de Toledo», reclamó.

El dirigente propone además prorrogar las cuotas de 2025 al 2026 y abordar incrementos futuros únicamente tras estas correcciones.

«Hasta los que ganan 400 euros se verían afectados»

Subraya que, tal como está planteada, la propuesta no distingue entre grandes y pequeños ingresos, generando un impacto especialmente negativo en las actividades de menor facturación. «Hasta los que ganan 400 euros al mes se verían afectados. No podemos permitir que se aumente la cotización sin diferenciar las realidades de cada autónomo«, insiste recordando que muchos trabajadores ya afrontan dificultades diarias para mantener su actividad debido al encarecimiento de suministros.

Además, Amor recuerda que los autónomos cumplen con la recomendación quinta del Pacto de Toledo desde 2023, y que el Gobierno debería hacer lo mismo antes de imponer nuevos incrementos. «Primero, solucionen los errores; segundo, presenten las proyecciones de 2024 y 2025; tercero, mejoren la protección social con todas las medidas que hemos señalado; y solo después hablamos de cuotas», concluye.