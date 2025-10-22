Stanford sitúa a 16 científicos de la UCA entre los más influyentes del planeta

La Universidad de Cádiz (UCA) ha destacado que consolida su posición como «referente internacional« en investigación con un total de 16 investigadores que figuran en la última edición del ranking elaborado por el profesor John P. A. Ioannidis de la Universidad de Stanford y publicado por Elsevier, que identifica al 2% de los científicos con mayor impacto a nivel mundial.

Este reconocimiento sitúa a la institución gaditana entre las universidades españolas con mayor presencia relativa en esta clasificación, que evalúa el impacto científico global de los investigadores a través del denominado c-score, un indicador que pondera citas, índice h, coautorías y liderazgo en publicaciones científicas.

En este sentido, ha indicado que la diversidad de disciplinas representadas, desde la oceanografía y la ecología hasta la ingeniería, la salud, la biomedicina o las ciencias sociales, refleja el amplio espectro y la calidad del trabajo investigador de la UCA, así como su capacidad de impacto global.

Asimismo, ha explicado que el ranking distingue dos categorías: Career-long, que mide el impacto acumulado durante toda la trayectoria profesional; y Single recent year, que analiza la influencia alcanzada en el último año completo (2024).

La presencia de científicos de la UCA en ambas modalidades demuestra la solidez y proyección internacional de su comunidad investigadora, fruto de la estrategia impulsada por esta institución en apoyo al talento y la excelencia, ha asegurado la Universidad.

El World's Top 2% Scientists es elaborado anualmente por un equipo liderado por el profesor John P. A. Ioannidis (Stanford University) y publicado por Elsevier. Analiza más de nueve millones de científicos de todo el mundo y destaca a los más influyentes según su impacto en publicaciones y citaciones, ha concluido.

